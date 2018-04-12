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Devlet büyüklerinin portreleri halıda  

KAYSERİ'de, Kapalı Çarşı'da halı dokumacılığı yapılan bir işyerinde devlet büyüklerinin ve siyasi parti liderlerinin portreleri halıya dokunuyor. Tarihi Kapalı Çarşının Bedesten bölümünde halı dokuma işi yapan Ahmet Küçükercan,...

Devlet büyüklerinin portreleri halıda  
KAYSERİ'de, Kapalı Çarşı'da halı dokumacılığı yapılan bir işyerinde devlet büyüklerinin ve siyasi parti liderlerinin portreleri halıya dokunuyor.
Tarihi Kapalı Çarşının Bedesten bölümünde halı dokuma işi yapan Ahmet Küçükercan, devlet büyüklerinin portrelerini halıya dokuyor. Yıllardır halı dokuma işiyle uğraştığını belirten Küçükercan, "Burada siyasi liderlerin resimlerinin olduğu halılarda dokuyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız kendi aileleri ile çektirdiği fotoğrafları da bize getirerek halıya dokutuyor. Vatandaşların bu halılara ilgisi oldukça yoğun. Taleplerden oldukça memnunuz. Özellikle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halıları yoğun talep görüyor. Hazır halıların fiyatları 85 TL, özel yapım olursa fiyatımız 125 TL oluyor. Siparişleri 2 gün içinde teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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