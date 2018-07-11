Devlet Bahçeli'nin kuzen acısı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İslahiye'de yaklaşık 50 yıl esnaflık yapan amcasının oğlu Yusuf Fettahlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Gaziantep'deki hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Yusuf Fettahlıoğlu'nun Merkez Dervişiye Camisi'ndeki cenazesine, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Yusuf Fettahlıoğlu, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki asri mezarlıkta toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI