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Develi Belediyesi RTÜK'e başvurdu: İzdivaç programları kaldırılsın

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin Develi İlçesi'nin Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar öncülüğünde Belediye Meclisi televizyonlardaki evlilik programlarının kaldırılması için RTÜK’e yazı yazdı. Gönderilen yazıda,...

Develi Belediyesi RTÜK'e başvurdu: İzdivaç programları kaldırılsın

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin Develi İlçesi'nin Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar öncülüğünde Belediye Meclisi televizyonlardaki evlilik programlarının kaldırılması için RTÜK’e yazı yazdı. Gönderilen yazıda, "Nasıl ki Kayseri’de, İstanbul’da, Gaziantep’te patlamalar sonrası şehitlerimize canımız yanıyor, içimiz acıyorsa yaptıkları yayınla, zihinleri körelterek aile temelini patlatmaya çalışan evlendirme programlarından da rahatsız olmalı, canımız yanmalıdır" denildi.
Develi’nin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Cabbar öncülüğünde Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na evlilik programların kaldırılması talebiyle yazı gönderdi. Başkan Mehmet Cabbar, Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında konuyla ilgili olarak AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinin ortak karar aldığını belirtti. Belediye Meclisi’nin bu konuda aldığı sözlü karar daha sonra yazıya döküldü ve RTÜK’e gönderildiği ifade edildi.
RTÜK'e gönderilen yazıda, “Develi Belediyesi yönetimi olarak terörün her türlüsüyle mücadele içerisinde olan devletimizin organlarının evlendirme programı adı altındaki bu kültür terörüyle de mücadele etmesini temenni ediyoruz. RTÜK tarafından ağır para cezalarına çarptırılan kanallar maalesef ki hiçbir şey olmamış gibi programlarına kaldığı yerden devam etmektedirler. Bu infialin daha da büyümemesi için para cezasının bir çözüm olmadığı ortadadır; dolayısıyla bu yayınların kaldırılması gerektiğine olan inancımızı RTÜK yetkililerine bildirir gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.
Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nda dün MHP’nin televizyonlardaki evlilik ve izdivaç programlarına ilişkin verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi kabul edilmedi.

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