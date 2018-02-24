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Develerle kortej yürüyüşü

DENİZLİ'de 3'üncü Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri öncesi, develer kortej yürüyüşü yaptı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne getirilen 15 deve, Gazi Bulvarı'ndan Delikliçınar Meydanı'na kadar yaklaşık 1.5 kilometre...

Develerle kortej yürüyüşü
DENİZLİ'de 3'üncü Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri öncesi, develer kortej yürüyüşü yaptı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne getirilen 15 deve, Gazi Bulvarı'ndan Delikliçınar Meydanı'na kadar yaklaşık 1.5 kilometre yürütüldü. Süslenen develer, ilginç görüntüler oluştururken; vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.
İşadamı Mehmet Uz tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri, yarın Geleneksel Türk Sporları Kompleksi'nde yapılacak. Şenlik öncesi organizasyon komitesi develerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bayramyeri'nden başlayan yürüyüşe, deve sahipleri müsabakalara katılacak olan develeriyle katıldı. Gazi Bulvarı boyuncu ilerleyen develerin yer aldığı kortej vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar, süslenen develerin bol bol fotoğrafını çekti. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi. Ardından meydandaki horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
Mehmet Uz, hayvanseverlere seslendi ve içlerinin rahat olmasını istedi. Deve güreşleri sırasında sanıldığının aksine develerin birbirilerini ısırmadıklarını anlatan Uz, "Güreşler sırasında develerin ağızları zaten bağlı oluyor. Buradaki etkinlik tıpkı Kırkpınar'daki gibi güreş şeklinde gerçekleşiyor. Etkinlikte hiçbir hayvan zarar görmüyor. Deve güreşleri bizim geleneğimiz. Yörük kültürünün bir unsuru. Kültürümüzü sürdürmek, yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 200 deve müsabakalara katılacak. Müsabakalar çiftler halinde yapılacak. Zevkli ve eğlenceli bir ortam olacak. Deve güreşine olan merak giderek artıyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.

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