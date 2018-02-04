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Develer üniversite yararına güreşti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen deve güreşlerinde 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Güreşlerden elde edilecek gelirin Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu yararına harcanacağı bildirildi. Yenipazar...

Develer üniversite yararına güreşti
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen deve güreşlerinde 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Güreşlerden elde edilecek gelirin Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu yararına harcanacağı bildirildi.
Yenipazar Belediyesi tarafından Yaşar Giregiz Deve Güreş Sahası'nda düzenlenen 34'üncü Geleneksel Yenipazar Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Biletleri 15 liradan satılan güreşleri, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 160 namlı devenin katıldığı güreşlerde, büyük heyecan yaşandı. Sahipleri ve urgancılar, öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman güçlük çekti.
Güreşler sayesinde ilçeye dışarıdan yoğun bir misafir akını yaşandığını belirten AK Partili Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, "34 yıldır yaşatmaya çalıştığımız bu güzel etkinlikte uzaktan ve yakından gelen konuklarımız kış mevsiminde piknik yapma şansı yakaladığı gibi güreşleri izlemek için aldıkları biletlerle Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nun eksikliklerinin giderilmesine de destek oluyorlar. Ayrıca deve güreşleri ile bölge halkını da bu zorlu günlerde buluşturarak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren bir özel gün yaşamış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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