Dev kargo uçağı kara yolunda TIR'larla taşındı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - İSTANBUL Atatürk Havalimanı'ndan 3 gün önce alınıp, öğrencilerin uygulamalı eğitimi için İzmir'in Çiğli ilçesindeki özel liseye, 3 parça halinde, TIR'larla taşınan, 54 metre uzunluğundaki Airbus A- 310 kargo uçağı, Manisa'dan güvenlik önlemleri alınarak, geçirildi. 3 TIR'la taşınan uçağı görenler, ilgiyle izledi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki özel havacılık lisesinde, öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere İstanbul'dan yola çıkarılan 54 metrelik uçağın parçalarının yüklendiği 3 TIR, Manisa'ya ulaştırıldı. TIR sürücülerinin, İstanbul- İzmir yolunun Manisa girişindeki Gediz Köprülü Kavşağı yakınında, çevre yoluna dönüş için manevra yaptığı sırada, polisler ve nakliyat şirketi çalışanları zor anlar yaşadı. TIR'ların çevre yolundan geçirilebilmesi için yaklaşık 10 dakika yol, diğer araçların geçişine kapatıldı. Uçağın TIR'ların üzerinde Manisa'dan geçirilişi, çevrede bulunanlar ve sürücüler tarafından ilgiyle izlendi.

Uçağın naklini gerçekleştiren taşımacılık şirketinin proje sorumlusu Mehmet Efe Küçükkaya, basın mensuplarına bilgi verdi. Kargo uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kanatlar, üst ve alt bölge olmak üzere 3 parçaya ayrılarak, TIR'lara yüklendiğini anlatan Küçükkaya, "3 gün önce yola çıktık. Taşıdığımız Airbus A- 310 tipi kargo uçağı. Uçağı İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ege Jet Sivil Havacılık Lisesi'ne götüreceğiz. Öğrenciler bu uçak sayesinde uygulamalı olarak eğitim görecekler. Yol güzergahı boyunca polisler, trafiği keserek rahat geçiş yapmamızı sağladı. 6 ekip aracımız ile uçağın naklini sağlıyoruz. Uçağın uzunluğu 54 metre, genişliği 11 metre ve yüksekliği ise 5 metredir. Toplamda 600 kilometre yol kat ettikten sonra uçağı İzmir'deki liseye teslim edeceğiz" dedi.

​Hurdaya ayrılan Airbus A- 310 tipi kargo uçağının özel lise tarafından 60 bin dolara satın alındığı ve nakliyat masrafının da 125 bin lira tuttuğu bildirildi.

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