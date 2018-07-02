Dev gemi, Kuşadası'na 1846 turist getirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen dev kruvaziyer gemisi 'Marella Discovery 2', 1846 turist getirdi.

Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi 'Marella Discovery 2', bu sabah 1846 yolcu ve 744 personeli ile Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi. Gemiden inen turistlerden 300'ü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi turuna çıktı. Tur programına katılmayan diğer yolcular ve gemi personeli ise ilçede kalıp, çarşıda ve sahilde gezmeyi tercih etti.

264 metre uzunluğunda, 70 bin groston ağırlığındaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2'nin Kuşadası'na ilk seferini gerçekleştirdiğini belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, "Marella Discovery 2 Kuşadası Ege Port limanına ağustos ve ekim aylarında 2 sefer daha düzenleyecek. Yunanistan'ın Siros Adası'ndan bu sabah gelen gemideki yolcuların büyük bölümünün ilçede kalması Kuşadası esnafına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kuşadası Limanı'nın kruvaziyer turizmde ülkenin en çok tercih edilen liman işletmesi olduğunu belirten Güngör, "2018 kruvaziyer turizm sezonunda ege Port Limanı'na 2018 sezon başlangıcından bu yana toplam 59 gemi seferi ile 43 bin 415 yolcu geldi. Türkiye genelinde gelen kruvaziyer gemilerinin yüzde 75'ini Kuşadası Ege Port Limanı ağırlıyor" diye konuştu.

Marella Dıscovery 2'nin, bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın Skiathos Adası'na gitmek üzere Kuşdaası'ndan ayrılacağı bildirildi.



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