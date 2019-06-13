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Dev buhar kazanı yüklü TIR, 5 gün sonra Söke'de olacak

Cemil SEVAL/TURGUTLU (Manisa), () - İZMİR'in Aliağa ilçesindeki limandan 10 Haziran'da TIR'a yüklenen 95 tonluk buhar kazanı, 5 günde, kara yoluyla Aydın'ın Söke ilçesine ulaştırılacak. Trafik önlemleri alınarak, yol katedilirken,...

Dev buhar kazanı yüklü TIR, 5 gün sonra Söke'de olacak

Cemil SEVAL/TURGUTLU (Manisa), () - İZMİR'in Aliağa ilçesindeki limandan 10 Haziran'da TIR'a yüklenen 95 tonluk buhar kazanı, 5 günde, kara yoluyla Aydın'ın Söke ilçesine ulaştırılacak.
Trafik önlemleri alınarak, yol katedilirken, dev kazan, Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin caddeyi araç trafiğine kapatması sonucu buhar kazanı, ilçeden geçirildi. Dev buhar kazanı, Turgutlu'daki alt geçitten geçirilemezken, TIR sürücüsü, yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Buhar kazanının taşınmasını sağlayan şirketin proje direktörü Mehmet Efe Küçükkaya, Aliağa'dan yüklenen kazanın parça ölçülerinin 6 metre genişliği, 7 metre yüksekliği, 30 metre uzunluğu olduğunu, toplam ağırlığının da 95 ton olduğunu söyledi. Küçükkaya, "Aliağa, Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk güzergahını kullanarak Söke'ye gidiyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi yavaş ilerliyoruz. Dev kazan, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında, buhardan enerji sağlamak için kullanılacak" diye konuştu. 

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