DEÜ'den 'Dokuz Eylül' ismiyle açılan eğitim kurumuna tepki

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'deki bir eğitim kurumunun 'Dokuz Eylül' adını tescil ettirerek, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya yönelik girişimde bulunmasına, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) tepki geldi. Kentin birçok noktasında bulunan billboard ve panolarda yer alan bu özel okulun ilanlarının, 'üniversitenin bir birimi' algısına sebebiyet verecek nitelikte olduğunu belirten DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

Adını İzmir'in kurtuluş gününden alan ve milli mücadele dönemine atfedilerek kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi, özel bir firmanın 'Dokuz Eylül' adını marka olarak tescil ettirip, eğitim alanında faaliyet göstermesine tepki gösterdi. İzmir'de açılan bir eğitim kurumunun 'Dokuz Eylül' adıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alacağına ilişkin girişimini duyan üniversite yönetimi, yanlış algı yarattığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

Kentin birçok noktasında bulunan billboard ve panolarda yer alan ilanların, okulun 'üniversitenin bir birimi' algısına sebebiyet verecek nitelikte olduğunu kaydeden DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, "Bu ülkenin milli ve manevi değerleri belli. Kimse onun üzerinden ticaret yapmaya kalkmasın. Dokuz Eylül, aziz milletimizin milli mücadelesini taçlandırdığı bir gündür ve üniversitemiz de bu değere atfedilerek kurulmuştur. Adı kentle özleşen 36 yıllık bir yükseköğretim kurumunu, hiç kimse kağıt üstünde oyunlarla benzeşim ve çağrışımlarla kendine benzetemez. Herkes yerini ve haddini bilecek" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEBİLİR Mİ?'

Yaşanan bu durumun son derece üzücü olduğunu dile getiren Rektör Vekili Çelik, ülkeye mal olmuş bir eğitim kurumunun isminden yeni bir eğitim kurumu çıkartıp, aynı şehirde faaliyet göstermesinin ne mantıkla, ne de ticaretle açıklanamayacağını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nin hukuki süreci başlatacağını aktaran Rektör Vekili Çelik, "Böyle bir şey olabilir mi? Dokuz Eylül deyince insanların aklına ne gelir? İzmir'in kurtuluşu gelir, Milli Mücadele dönemi gelir, Belkahve gelir, düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin gelir, Dokuz Eylül Üniversitesi gelir. Bunların yanına, ticari gayelerle özel bir eğitim kurumunu eklemek nedir? Böylesi kurumsal bir aidiyetin içine özel bir teşebbüs, nasıl kendi markasını koyar? O zaman alalım elimize kalemi kağıdı, çizelim bir logo, verelim üç beş lira para, biz de aklımıza gelen her şeyin markasını alalım. Ondan sonra da bunu bir güzel satalım. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?" dedi.

'HERKES BİR KOLEJİMİZ DAHA VAR DİYE DÜŞÜNÜYOR'

Kentin farklı noktalarındaki pano ve billboard'lara asılan ilanları, yine farklı AVM'lere kurulan kioskların fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını kaydeden Rektör Vekili Çelik, "Sanırsınız ki, üniversitemiz bir okul daha açacak. Yok böyle bir şey. Bizim zaten bir okulumuz mevcut, adı da Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Kurumları. Bu okulumuz da Buca'daki kampüs yerleşkemizde hizmet veriyor. Ama reklamı gören herkes bir kolejimiz daha var diye düşünüyor. Arkadaşlarımızı 'hayırlı olsun' diye arayanlar olmuş. Bu nasıl iştir? Gerekli tepkiyi anında verdik ve hukuki süreci başlatıyoruz" diye konuştu.

'HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR'

Dokuz Eylül isminin kamu tüzel kişiliğinden doğan haklarla üniversiteye ait olduğunun altını çizen Rektör Vekili Çelik, "Bizim faaliyet gösterdiğimiz bir alanda hiç kimsenin bunu kullanmaya hakkı yok. Eğer ki söz konusu mesele 'Dokuz Eylül' kelimelerinden ileri geliyorsa; o zaman gelin bakalım arşivimize. Orada sadece bu iki kelimeyle ilişkili neler var? Anaokulu mu dersiniz, dergi mi? Yoksa sempozyum veya toplantı mı? Madem ki konu isim hakkı, o zaman bunları nasıl açıklayacaklar çok merak ediyoruz. Birilerinin Dokuz Eylül diye kendine marka yaptığı ve maddi kazanım beklediği şey, bizler için mücadelenin maneviyatla bütünleşmiş halidir. O anlamlı günün içinde şehitlerin kanı vardır; bir milletin direnişi vardır. Bizim için o isimde 36 yıldır bilime ve insanlığa hizmet eden bir kurum vardır. O yüzden de bunun içini para doldurmaz. Bu düşüncesi olanlar, İzmir'in sembollerinden lütfen uzak dursunlar" dedi.

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