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Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü. Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı...
GENEL 29.09.2019, 19:38
HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.
Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, görenleri şaşırttı. Süs havuzundaki köpükleri görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, görenleri şaşırttı. Süs havuzundaki köpükleri görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
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