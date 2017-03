Destici: Sorunların çözümünde kadınlara büyük ihtiyaç var

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Hayatımızın her katmanını kuşatan ve mübarek birer emanet olan kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.”sözlerine değindi.

Kadının bir meta olarak kullanıldığına dikkat çeken Destici, kadına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Adil bir Türkiye'nin olmasını istediklerini belirten Destici, istismar, taciz ve şiddetten kadının biran önce kurtulması gerektiğini söyledi. Sorunun sadece ceza yöntemleriyle çözülemeyeceğini belirten Destici, eğitimin önemine dikkat çekti.

Ülkede güvenlik sorunu olduğunu dile getiren Destici, "Şehrimiz, caddelerimiz ve sokaklarımız güvenli olmadığında bunlardan birinci derecede etkilenen kadınlarımız oluyor. Eğitimde problem olduğunda erkek kadar kadının da problemidir. Hiç olmadığı kadar Türkiye ahlaki yozlaşma içinde. Yolsuzluk, rüşvet, fuhuş, kara para aklama, uyuşturucu, bonzai bunların ne kadar olumsuz etkisi varsa öncelikle etkilenen kadınlardır. Bu sorunların çözümünde kadınlara büyük ihtiyaç var" dedi.

"PROBLEMLERE DAHA KALICI VE SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Kadına uygulanan şiddetin özellikle son yıllarda ciddi artış gösterdiğine değinen Destici, “Ekonomik ve sosyal bunalımlar, işsizlik, geçim sıkıntısı, köyden kente göçler, aile nüfusu, eğitimsizlik, gibi temel problemlerin aile içi şiddeti ve özellikle de kadına yönelik şiddeti tetikleyen olumsuz etkenlerdir. Bunun ile birlikte her gün artan bu problemlere daha kalıcı ve somut adımlar atılmalı, bu adımlar yasa ile güçlendirilerek kalıcı ve uygulanabilir hâle getirilmelidir. Analarımız, bacılarımız ve kızlarımız hayatımızın her katmanını kuşatan mübarek birer emanet olan kadınlarımızın her birinin Kadınlar Günü’nü kutluyor hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

