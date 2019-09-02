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Destici, direksiyon başında türkü söyledi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kendi otomobili ile direksiyon başına geçerek, türkü söyledi. BBP Lideri Mustafa Destici, İstanbul-Ankara yolunda kendi kullandığı otomobilde 'Söğüdün Erenleri'...
GENEL 02.09.2019, 14:04
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kendi otomobili ile direksiyon başına geçerek, türkü söyledi.
BBP Lideri Mustafa Destici, İstanbul-Ankara yolunda kendi kullandığı otomobilde 'Söğüdün Erenleri' türküsünü söyledi. Daha sonra Destici, yola çıkacak olan tüm şoförleri 'emniyet kemeri' konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, "Şu anda ülkemizin çeşitli yollarında ve bölgelerinde araç kullanan bütün vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uymak çok önemli. Emniyet kemerini bütün vatandaşlarımızın takması zorunludur. Şoförlerimizin emniyet kemerlerini takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz" dedi.
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