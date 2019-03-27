Destici'den Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerin mezarlarına ziyaret

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında partinin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitirenlerin Sivas'taki mezarlarını ziyaret etti.

Sivas'ta, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmelerinin 10'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sabah saatlerinde, mezarlık ziyaretinde bulundu. Yukarı Tekke Mezarlığı'na giden Destici, BBP İl eski Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, belediye meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Destici, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarını da ziyaret etti.

Burada açıklama yapan BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte ölenlere rahmet diledi. Pazar günü yapılacak yerel seçime ilişkin de açıklamalarda bulunan Destici, "Seçim sürecindeyiz. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için seçime katılacak siyasi partiler için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, kardeşçe bir seçim geçireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah partimiz için adaylarımız için hareketimiz için güzel bir seçim olacak. Sivas ve ilçeleri başta olmak üzere inşallah Büyük Birlik Partimiz bu seçimden başarı ile çıkacak" dedi.

'EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ SEÇİM OLACAK'

Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğu günden bugüne kadar girilen seçimlerdeki en yüksek oyu alacaklarını savunan Genel Başkan Destici, şunları söyledi:

"Bu yerel seçimler partimizin inşallah kurulduğu günden bugüne kadar en yüksek oy aldığım seçim olacak. Onu görüyorum ve en çok belediye kazandığımız seçim olacak inşallah. Tabi Sivas bizim için çok önemli. Rahmetli başkanımızın bize emanetleri var, bizim üzerimizde hakları var, tabi onlardan bir tanesi de Sivas. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. Bütün Sivas halkının da Büyük Birlik Partisi etrafında, Doğan Ürgüp etrafında, Muhsin Yazıcıoğlu sevdasıyla birleştiğini, bütünleştiğini görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklara tecelli edeceğine inanıyoruz. Sahada bu son 1 ay içerisinde 3 tane çalışma yaptırdık. Bu çalışmalarda da bunu gördük. Sivaslının Büyük Birlik Partisi'ne ve adayımız Doğan Ürgüp'e büyük bir teveccühünü gördük. Sadece Büyük Birlik Partililer değil, Sivas kazanmış olacak. Biz geçmişteki 2009 ile 2014 arasındaki Sivas Belediye Başkanlığı döneminde bütün Sivaslı bunu gördü asla bir ayrımcılık olmadı. Dolayısıyla hayırlı bir şekilde pazar gününü atlatacağımıza inanıyoruz. İnşallah pazartesiden sonra rahmetli genel başkanımızın bize emaneti olan Sivas'ta birlikte olacağız ve Sivas'ı birlikte yöneteceğiz."

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