Destici: "Bu demokratik yarışta herkesin düşüncesine saygı duymak lazım"

Can MERT ŞİMŞEK/ANKARA,()-BBP Genel Merkezinde haftalık basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, “Evet diyene de, hayır diyene de saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Bu demokratik bir yarıştır. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Evet diyenler Türkiye’yi daha iyi bir yere geleceğine inandıkları için evet diyorlar. Hayır diyenlerde daha demokratik bir Türkiye için hayır dediklerine inanıyorlar. Her iki kesiminde görüşlerine saygı duymak lazım. Bunlar demokratik bir tercihtir” dedi.

Referandumun demokratik ve bayram havasın da yaşanması gerektiğini ifade eden Destici, “Gerilimlerden, kamplaşmalardan, ayrışmalardan herkesin uzak durması lazım. Vatandaşlarımız hayır ya da evet dedikleri için suçlanmaması gerekir. Birileri Türkiye’yi karıştırmak istiyorsa, Türkiye’yi Suriye gibi bir kaos ortamına sürüklemek istiyorsa onların ekmeğine yağ sürülmüş olur" dedi.

Türkiye’nin bu yıl içinde olmasa bile önümüzdeki yıl içerisinde bir seçim yaşayacağına inanıyorum diyen Destici, “Türkiye güçlü bir ihtimalle de Sonbahar'da bir seçim yaşayabilir. Yerel seçimlerin 2019 yılına bırakılmasını anlayabilmiş değiliz. Daha önce Ak Parti ve MHP 2013 yılında yerel seçimleri erkene almak için bir Anayasa teklifinde uzlaştılar. Her iki partinin sayısının yetmesine rağmen bu teklif geçmedi. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerin 2018 Sonbaharına alınması gerekir” dedi.

"HEPİMİZİN ORTAK ADI TÜRK"

Türkmenlerin halinin içler acısı olduğunu kaydeden Destici, “Suriye’de ve Irak’ta yeteri kadar sahip ve destek çıkılmıyor. Kendilerini koruyacak bir silahlı güçleri, bir askeri birlikleri olmadığı gibi, kültürel ve sosyal haklar konusunda da, eğitim hakları konusunda da en az haklara sahip olan grup maalesef Türkmenler. Bugün Suriye’de PYD’nin kontrol ettiği Kürt'lerin en az iki, üç katı bir Türkmen varlığından bahsede biliriz. Sırf Türkiye’den ayırmak için Türkmen, Türkmence demişler. Aslında hepimizin ortak adı Türk ve Hepimizin ortak kullandığı dilde Türkçedir" dedi.

"TRUMP, İSRAİL’E AÇIK ÇEK VERDİ"

ABD’de Başkanı Donald John Trump şuan ki uygulamalarıyla kimseyi yanıltmadığını vurgulayan Destici, “Daha önce ne söylemişse onları bir bir yapmaya başladı. Türkiye, İslam Coğrafyası özellikle Filistin için baktığımızda hiçte hayırlı işler, ya da faydalı işler yapmayacağın işaretlerini verdi. Trump, İsrail’e açık çek verdi. İlk görüştüğü Başbakan İsrail Başbakanı oldu. İsrail’in her zaman yanında ve arkasında olacağını açık ve net bir şekilde ifade etti. 7 ülkeye ABD’ye giriş yasağı koyması, İslam dünyasının önümüzdeki günlerde daha sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kalabileceği sinyalini veriyor" dedi.

"TÜRKİYE’Yİ KAPSAYAN GENİŞ PROGRAMLAR AÇIKLANMAK ZORUNDA"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılacak olan destek programlarını değerlendiren Destici, “Sayın Başbakan iki gündür destek programları açıklıyor. Programların içeriğine baktığımız zaman bunların ekonomimiz açısından kalıcı olması yada gerçekten derde deva olması asla mümkün değil. Bu ve benzeri programlar defalarca açıklandı. Netice ortada. Programlar açıklanınca ne Güneydoğu Anadolu ne de Doğu Anadolu bölgelerini kalkındırabilirsiniz. Nede Türkiye ekonomisine kalıcı ve güçlü katkılar sağlayabilirsiniz. Daha kapsayıcı, geniş, kuşatıcı, belli bölgeler ile sınırlandırılmış değil, tüm Türkiye’yi kapsayan geniş programlar açıklanmak zorunda. 1200 başvuru ve projeden bahsediliyor. Bunların yıllar içerisinde hangi aşamaya geldiğini takip edelim. Bunun yüzde 50’sinin başarılmadığını göreceksiniz. Ne kadar suiistimaller olduğunu göreceksiniz. Gerçekten yatırım yapan, üreten sanayicimizin iş adamımızın, tüccarımızın desteklenmesinin öncelik haline getirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)