Destici: "Barzani bağımsız bir devlet başkanıymış gibi karşılandı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Barzani'nin ziyareti sırasında asılan bölgesel yönetim bayrağına sert tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barza’nin ziyareti sırasında asılan Bölgesel yönetim bayrağına sert tepki gösterdi. Destici, “Ülkemiz uzun yıllardır terörle içerde ve dışarı da büyük mücadele vermektedir. Özellikle hain ve katil PKK terör örgütü ve onun uzantılarına karşı amansız ve topyekûn mücadele safhasında bulunmaktayız. Böyle bir dönemde Barzani’nin Türkiye ziyareti ve kendisinin bağımsız bir devlet başkanı gibi karşılanması sözde bayraklarının Türkiye semalarına çekilmesi, rengini şehitlerinizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın yanında göndere çekilmesi bu büyük Türk Milletine karşı yapılabilecek en büyük hakaretlerden birisi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Bu davranışı büyük Türk milletine reva görenler, Büyük Türk milletinden ve şehitlerimizden ve ailelerinden acilen özür dilemelidirler diyen Destici şunları söyledi:

“Barzani dediğiniz kişi yıllarca PKK’ya yardım ve yataklıkta bulunmuş, bölgesini PKK’nın her türlü terör unsurlarına açmış, her türlü terör faaliyetlerine göz yummanın ötesinde dönem dönem destek vermiş, hali hazırda Sincar da ve Kerkük’te PKK yapılanmasına sessiz kalmış bununla da yetinmemiş PYD’ ye YPG’ ye açıktan ve alenen her türlü desteği vermiş ve vermeye devam etmektedir. Türkiye’de bölücü siyasetçilere ağabeylik etmeye de devam ediyor. Barzani’nin Türkiye’ye karşı hamlesine ve düşmanca tavırlarına karşılık Türkiye de sanki bir dost, müttefik ve bağımsız bir devlet başkanı gibi karşılanması, ağırlanması, sözde bayrağının Türk semalarını kirletmesi, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın yanına çekilmesi tam bir acziyet ve gaflettir. Türk Milletine açıktan ve alenen yapılan bir hakarettir. Bu neyin bedeli ve hangi ilişkinin diyeti olarak yapılmıştır. Bunun cevabının Büyük Türk Milletine verilmesini istiyoruz. Bir daha böyle bir kepazeliğe fırsat verilmemesini istiyoruz”

"DAĞLIK KARABAĞ TOPRAKLARINI HAKİKİ SAHİBİ OLAN AZERBAYCAN’A BIRAKMASINI BEKLİYORUZ"

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ toprakları geri almak için başlatmış olduğu harekâtta şehit olan askerlerin olduğunu belirten Destici, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını hakiki sahibi olan Azerbaycan’a bırakmasını bekliyoruz. Bunun için Uluslararası kuruluşların aldığı kararların sözde kalmamasını ve yaptırım uygulanarak yerine getirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin Azerbaycan’a vermiş olduğu desteğin daha da güçlenerek her noktada gerekiyorsa askeri destek boyutuna da vararak devam etmesini ve Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılıncaya kadar bunun da sürdürülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kardeş Azerbaycan’a tekrar başsağlığı diliyoruz. Katil, işgalci, soykırımcı Ermeni devleti ile girişmiş olduğu bu haklı savaşta kendilerine yüce rabbimden muzafferiyetler diliyorum” dedi.

"MİLLETİMİZİ DE DOĞRU BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMELİYİZ"

Suriye rejimine karşı Birleşmiş Milletlerin aldığı yaptırımın kararları Rusya ve Çin’in vetosuna takılmakta olduğunu dile getiren Destici, “Rusya ve Çin zalim Esad rejiminin Suriye’nin tüm bölgelerinde yapmış olduğu insanlık dışı davranışlara, katliamlara göz yummanın ötesinde bu veto kararıyla sahip çıktığını açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Rusya Suriye rejiminin Başer Esad’ın arkasında kale gibi dururken bizim Rusya ile iş birliğimiz nereye kadar olabilir? Ciddi olmalıyız ve milletimizi de doğru bir şekilde bilgilendirmeliyiz.” dedi.

16 Nisan da yapılacak olan Anayasa Referandumu ile ilgili konuşan Destici, “Referandum sonucunda evet de çıkar, hayır da çıkar. Biz ilk önce birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizin farklılıklarını bir zenginlik olarak görüp hoşgörü ile bakmaya devam etmeliyiz. Mevlana’nın hoşgörüsünü, Yunus’un sevgi dilini asla terk etmemeliyiz” dedi.

