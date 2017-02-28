Destici: 28 Şubatçılar tam yargılanmadı, hak ettikleri cezayı almadılar

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Şubatçıların tam olarak yargılanmadıklarını ve hak ettikleri cezayı almadıklarını söyledi.28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama yapan Destici, 28 Şubat darbecilerini kınadığını, lanetlediğini ve 28 Şubatçılarının millete büyük kötülük yaptığını ifade etti. Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçişten sonra belli dönemlerde askeri darbelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Destici, "Bunlardan bir tanesi de 28 Şubat post modern darbesidir. 28 Şubat'ı gerçekleştirenler Türkiye'nin İran olmasına, Cezayir yapılmasına müsaade etmeyeceklerini, bir şeriat devleti kurulmasına, kamu da başörtüsüne, İmam Hatip Okullarının yaygınlaşmasına, dindar kesimlerin kamu da bir takımda görevlere gelmesine, devlet yönetiminde Başbakanlık, Bakanlık makamlarında, Türkiye'yi yönetme makamında bu hususlara müsaade etmeyeceklerini, laikliğe aykırı olduğunu dile getirerek bir post modern darbe girişiminde bulundular" dedi.

Destici, milletin seçtiği, milli iradeyi tanımayarak milli iradeyi ala aşağı etmek için harekete geçtiklerini hatırlattı, "Bu dönemde darbe girişimine karşı dönemin Refah Yol Hükümeti Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan bir karşı duruş sergiledi. Kendine göre naif bir duruş ortaya koydu. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız darbecilerin karşısına çıkarak, 'Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir de olmaz ama Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz' dedi. 28 Şubat post modern darbesini planlayan azınlık cunta çoğunluğa hükmetme ve kendi felsefelerini dayatma anlayışıyla yola çıkmışlardı. Milletin iradesine tahammülleri yoktu. Bunu üzerine şehit liderimiz Muhsin Başkanımız “Namlusunu Milletine döndürmüş tanklara selam durmayacağız dedi. Tanklar yürütüldü. Darbenin alt yapısını oluşturmak için ülkenin değişik yerlerinde değişik tezgâhlar düzenlendi" diye konuştu.

Dönemin bazı siyasetçilerinin darbeye destek verdiğini de belirten Destici, "Dönemin yargıçlarından, hukukçularından bu darbeye destek verenler oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı bu darbe sürecine üstü kapalı destek verdi. Darbeciler emellerine ve amaçlarına ulaştılar. Milli iradenin seçtiği hükümeti ala aşağı ettiler. Kendi vesayetleri altında bir hükümet kurdular" dedi.

Destici, ülkemizin bundan sonra bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmaması temennisinde bulunurken, "28 Şubatçılar bir yargı süreciyle karşı karşıya kaldılar. Ama hala bu sürecin net bir şekilde hak ettikleri bir yargı süreciyle karşı karşıya kalmadıklarını görüyoruz. Keşke o süreç tam anlamıyla hukukçularımız tarafından incelenseydi ve gerçekten 28 Şubat post modern darbecileri başta bir fiil, uygulayıcıları o dönem Silahlı Kuvvetler içine yerleşmiş olan cunta başta olmak üzere onlara destek veren medya, sermaye ve siyaset hangi ayağı varsa onlar ortaya çıkarılsaydı belki bir 15 Temmuzları yaşamak zorunda kalmazdık. Demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Türkiye'yi darbecilerin yaptığı Anayasa'dan kurtarmalıyız. Türkiye darbe hukukundan kurtulmalı. Milli irade tam anlamıyla tecelli etmeli. Bundan sonra bırakın darbe yapmayı hiçbir güç ne cunta olarak, nede toplu bir komuta kademesi altında darbe girişiminde bulunmayı bırakın akıllarından bile geçirmeyecekleri bir sisteme Türkiye'nin kavuşturulması gerekiyor. Darbenin mağdurları olan dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Şehit liderimiz Muhsin başkanımı rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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