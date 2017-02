Derya Can'dan buz altında yeni dünya rekoru

Ahmet ACAR/AVUSTURYA, () - SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında 'yatay dalış' disiplininde 120 metre yüzerek dünya rekoru kırdı.

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde geçen Aralık ayında 'paletli değişken ağırlık' dalında 111 metre, 'paletsiz değişken ağırlık' dalında 94 metrelik dalışlarıyla iki dünya rekoruna imza atan milli sporcu Derya Can, yeni bir dünya rekoru kırdı. Milli sporcu, Arnica'nın ana sponsorluğunda Avusturya'nın Spital şehrindeki Weissensee Gölü'nde yatay dalış' disiplininde dünya rekoru için daldı. Can'ın rekor denemesi yoğun kar yağışı altında Türkiye saatiyle 15.00'te başladı. Rekor denemesi öncesi eşi Tayfun Gökçe Derya Can'ı öperek başarı diledi.

Derya Can, daha sonra dört delik açılan 30 santim kalınlığında buz tabakasıyla kaplı göle girdi. Buz altında tek nefeste 60 metre gidip geri dönen Can, 120 metreyi 1 dakika 48 saniyede yüzerek 'yatay dalış' disiplininde dünya rekoru kırdı. Bu disiplindeki rekor 112.3 metreyle Fransız sporcu Aurero Asso'ya aitti. Rekor, Avusturyalı noter Peter Cerny tarafından onaylandı.

Dalış sonrası rekorunu Türk bayrağı açarak ekibi, eşi ve çocukları Poyraz ve Helen ile kutlayan Derya Can, "Weissensee Gölü'nde iki haftadır antrenman yapıyordum. Benim en zor rekorlarımdan biriydi. Hava şartları çok zor. Sıcaklık 2 derece. Çocuklarım ve eşim yanımdaydı. Onlar olmadan rekor olmaz. Biz ekip olarak bu rekorumuzu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm emekçi Türk kadınlarına armağan ediyoruz. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.

