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Dersleri bahçede oyun oynayarak işlediler

SAMSUN'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Bahçe Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, bugün bütün dersleri okul bahçesinde oyun oynayarak işledi. İlkadım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Bahçe Oyunları Şenliği...

Dersleri bahçede oyun oynayarak işlediler
SAMSUN'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Bahçe Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, bugün bütün dersleri okul bahçesinde oyun oynayarak işledi.
İlkadım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Bahçe Oyunları Şenliği düzenlendi. 500 öğrenci ve 25 öğretmenin bulunduğu okulda öğrenciler bugün derslerini bahçede oyunlar oynayarak işledi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bahçede oluşturulan alanda 28 çeşit oyun oynadı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, öğrencilere ders işlerken oyun temelli bir uygulama başlattıklarını söyleyerek, "Mevcut klasik eğitim sisteminde çocukların sadece sırada oturup öğretmeni dinlediği klasik eğitim sisteminden çıkıp biz oyunu eğitimin içen attık. Öğretmen, 10 dakika dersi işledikten sonra eğitsel oyunlarla dersi pekiştirip ezberciliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bahçe oyunları ile okulu benimsemesi okula severek gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bahçemizi ona göre düzenledik. Sınıfları ve bahçeyi çocukların zevk aldığı oyunlar oynayabileceği bir formata sokuyoruz. Oyun temelli eğitim ile çocuklar daha kolay öğrenecek ve öğrendiklerini pekiştirecek" dedi.

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