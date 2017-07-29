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Derse daldı, kursta kilitli kaldı

ANTALYA'da özel bir kursta üniversite sınavına hazırlanan Yunus Toprak, ders çalışmaya dalınca içeride binada kilitli kaldı. Polislerin görevliyi bulup kapıyı açtırmasıyla kurtulan Toprak, polise sarılarak teşekkür etti. Lise son sınıf...

Derse daldı, kursta kilitli kaldı
ANTALYA'da özel bir kursta üniversite sınavına hazırlanan Yunus Toprak, ders çalışmaya dalınca içeride binada kilitli kaldı. Polislerin görevliyi bulup kapıyı açtırmasıyla kurtulan Toprak, polise sarılarak teşekkür etti.
Lise son sınıf öğrencisi Yunus Toprak, üniversiteye hazırlık için kayıt yaptırdığı Muratpaşa İlçesi İsmetpaşa Caddesi'ndekii özel bir kurs binasında ders çalışmaya başladı. Zemin kattaki etüt odasında çalışan Toprak, saat 19.30 sıralarında eve gitmek isterken kapının kilitli olduğunu fark etti. Kurs içerisinde bir süre görevli arayan Toprak, çaresiz kalınca dışarıdakilerden yardım istedi. Sesini duyan birkaç kişi yardım etmek istemesine rağmen çabalar sonuçsuz kaldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine gelen motosikletli yunus timleri kısa sürede kurs görevlilerine ulaştı. Görevli gelip kapıyı açarak Toprak'ı çıkardı. Kısa süreli şoku üzerinden atan Yunus Toprak kendisine yardım eden polislere sarılıp teşekkür etti.
Sınava hazırlanırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Toprak, özgürlüğün tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi.

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