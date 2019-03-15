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Dernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsun

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit anne ve babaları için 'faizsiz konut kredisi' ve 'araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaflık' tabeplerinde bulundu. Şehit...

Dernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsun
SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit anne ve babaları için 'faizsiz konut kredisi' ve 'araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaflık' tabeplerinde bulundu.
Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Hızal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş dönemlerdeki taleplerin karşılanmasından dolayı teşekkür etti. Hızal, şehit anne ve babalarının ÖTV müjdesi beklediğini belirterek, "Şehit anne ve babalarına faizsiz konut kredisi verilmesini ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulmalarını istiyoruz. Ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu ruhsatı verildiği gibi, şehit aileleri ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması müjdeli haberini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bekliyoruz" dedi.
Hızal, Türkiye'nin dört bir yanının şehit kanlarıyla sulandığını söyleyerek, "Yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale'de muhteşem başarı, millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kınalı kahramanlar, Çanakkale'de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir" diye konuştu. 

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