Dernek Başkanı: Uzungöl, ne kadar turist gelirse ağırlayacak kapasitede

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine geldiğine ilişkin bazı söylemlere tepki gösteren Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, bölgedeki turist potansiyelinin başka yönlere kaydırılma çabası içinde bulunulduğunu söyledi. Akyüz, "Turistlerin bölgeye gelmemesi için aslı astarı olmayan şeyler duyuyoruz. Bu eylemlerle turistleri başka yöne kaydırma çabası var. Uzungöl, ne kadar turist gelirse onları ağırlayacak kapasiteye sahiptir. Kimseyi asla dışarıda bırakmayız" dedi.

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan ve son günlerde imar kirliği tartışmalarıyla gündemde olan Uzungöl'deki bazı konaklama ve otellerde doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığı yönündeki iddialar bölgedeki turizm işletmelerinin tepkilere neden oldu.

Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı, turizm işletmecisi Mustafa Akyüz, bölgedeki turist potansiyelinin başka yönlere kaydırılma çabası içinde olduğunu belirtti. Akyüz, "Son zamanlarda bazı internet ve sosyal medya üzerinden Uzungöl ile ilgili 'Uzungöl’de yer yok', 'Konaklamalarda yüzde 100 doluluk yaşanıyor' gibi bir takım spekülatif haberler yayınlanmaktadır. Sanki Uzungöl'e gelenler dışarıda kalır gibi bir algı yaşatılıyor. Bunlar Uzungöl turizmini engellemeye yönelik faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri ise genelde bazı simsar turizmciler yapmaktadır. Uzungöl'de bu sezon yatak kapasitesi şu günlerde yüzde 60 seviyelerinde seyretmektedir. Yüzde 100 gibi bir doluluk oranı söz konusu değildir. Sadece göl çevresinde değil, Demirkapi, Taşkıran gibi pek çok yerde otelleşme yapılmasına rağmen tam bir doluluk yaşanmamaktadır" dedi.

'KESİNLİKLE DIŞARIDA BIRAKMAYIZ'

Uzungöl’e ne kadar turist gelirse gelsin onları kesinlikle dışarıda bırakmayacaklarını da vurgulayan Akyüz, "Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bölgeye gelmemesi için aslı astarı olmayan şeyler duyuyoruz. Bu eylemlerle turistleri başka yöne kaydırma çabaları var. Uzungöl, ne kadar turist gelirse onları ağırlayacak kapasiteye sahiptir. Ne kadar turist gelirse gelsin kimseyi asla dışarıda bırakmayız. Geçen yıla oranla bölgeyi ziyarete gelen turist sayısında da belli bir oranda bir artış olduğu gözlenmektedir. Şunu söylemek gerekirse; önceden bölgemize daha zengin Arap turist gelirken, şimdilerde ise daha çok maddi durumu orta ve düşük seviyelerde olan turistler geliyor. Ayrıca Uzungöl’deki işletmelerde iddia edildiği gibi faiş fiyatlar da uygulanmıyor. Bunların hepsi periyodik olarak denetlenmektedir" diye konuştu.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesi'ne 20 kilometre mesafedeki 1250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'Tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor.



FOTOĞRAFLI