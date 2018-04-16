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Derme çatma evde korku içinde yaşayan aileye devlet sahip çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında banyosu, tuvaleti olmayan, tek odalı derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik Onma Ailesi için Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yardım elini...

Derme çatma evde korku içinde yaşayan aileye devlet sahip çıktı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında banyosu, tuvaleti olmayan, tek odalı derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik Onma Ailesi için Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yardım elini uzattı.
Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında yaşayan Ahya Onma, evlendikten sonra çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Ancak Onma, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle 3 yıl önce bu mesleğini barakmak zorunda kaldı. Dağdibi mezrasında babasının kendisine verdiği bir odada yaşamını sürdüren  Ahya Onma, 2 çocukları olunca eşi ile birlikte mezrada bir yakınlarının kendilerine verdiği derme çatma eve taşındı. Aradan geçen zaman içerisinde aile bakım ve onarım yapamadığı için eski olan 2 odalı evin 1 odasının tavanı da kısmen çöktü.
Bir süredir, banyosu, tuvaleti olmayan tek odalı evde yaşadıklarını anlatan Ahya Onma'nın eşi Feleknaz Onma evin başlarına yıkılmasından ve çocukları ile birlikte enkazın altında kalmanın korkusunu yaşadığını söyledi. Gıda ihtiyaçlarını devletten aldıkları yardımlakarşıladıklarını belirten Ahya Onma ise evi onaracak imkanlarının olmadığını, bunun için yetkililerden yardım ve çalışabileceği bir iş istediğini söyledi.
Onma ailesinin bu dramının basında yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hakerete geçti. 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Feleknaz ve Ahya Onma çiftini yaşadıkları tek gözlü evde ziyaret eden Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları, evde incelemelerde bulundu. Yetkililer, aileye gereken yardımın yapılacağını söyledi. 

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