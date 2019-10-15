Derik'te üreticilere akülü zeytin toplama makinesi dağıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde düzenlenen zeytin hasadı şenliğinde, üreticilere akülü zeytin toplama makinesi dağıtıldı.

Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinin hasadına başlandı. Derik Kaymakamlığı'nca düzenlenen hasat şenliğine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile çok sayıda davetli katıldı. GAP mevkisinde yapılan zeytin hasadında, ağaçtan zeytin toplandı.

Programda konuşun Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün, 3 yıl önce başlattığı zeytin üreticilerine destek projelerini sürdürdüklerini söyledi. Vali Yaman, "Şehit kaymakamımız kardeşim Muhammet Safitürk'ün önderliğinde başlatılan ve bizim desteklediğimiz bu projeyi, 3 senedir de şu anki Kaymakamımız Hakan Kafkas kardeşimiz devam ettiriyor. Artık Derik zeytini dünyada raflarda yerini alabilecek bir üne kavuşmuş oldu. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki zeytin üreticilerimize, gerekli desteği veriyoruz ve bundan sonra desteklerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 5 zeytin üreticisine akülü zeytin toplama makinesi hediye edildi.





