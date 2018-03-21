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Derik'te nevruz ateşini kaymakam yaktı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-  MARDİN'in Derik ilçesindeki resmi nevruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas yaktı. Kafkas daha sonra kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekti. Derik'te, nevruz etkinkinlikleri...

Derik'te nevruz ateşini kaymakam yaktı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-  MARDİN'in Derik ilçesindeki resmi nevruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas yaktı. Kafkas daha sonra kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekti.
Derik'te, nevruz etkinkinlikleri Aydın Ayaydın Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve çok sayıda vatandaş ile kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, nevruz ateşini Kafkas yaktı. Nevruz ateşinin üzerinden atlanırken, daha sonra protokol vatandaşlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti. Resmi nevruz kutlamaları söylenen şarkılarla sona erdi.

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