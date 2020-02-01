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Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
GENEL 01.02.2020, 12:09
MARDİN'in Derik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Derik ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Derik- Mazıdağı Karayolu'nda bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda kalanların Derik Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolundaki kar, belediye ekiplerince temizlendikten sonra, mahsur kalanlar kurtarıldı.
Derik ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Derik- Mazıdağı Karayolu'nda bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda kalanların Derik Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolundaki kar, belediye ekiplerince temizlendikten sonra, mahsur kalanlar kurtarıldı.
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|28
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|28
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|28
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|28
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|19
|27
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|19
|27
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|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
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|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
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|33
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|24
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|24
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|24
|30
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|24
|30
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|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
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|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
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|21
|26
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|23
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|21
|23
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|21
|22
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