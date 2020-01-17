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Derik'te engelli öğrenciler karneleri evde aldı
GENEL 17.01.2020, 13:34
MARDİN'in Derik İlçesi'nde karnesini almaya gidemeyen engelli öğrencilere karneleri evlerinde verildi.
Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Seydi Keskin Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi bedensel engelli 11 yaşındaki Aytan Alataş ve Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ayaydın İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi bedensel engelli Abdurrahman Erol'un karneleri evlerinde verildi. Evlerinde ziyaret edilen öğrencilere karneleri öğretmen ve okul müdürleri tarafından verildi. Aytan Alataş'ın babası Nurettin Alataş, evlerine kadar gelip karneyi veren eğitimcilere teşekkür ederek, kızının okuma azmi olduğunu, yürüyemediği için okuldaki başarısını artırarak doktor olmayı hayal ettiğini ifade etti.
'İNSANLARI İYİLEŞTİRECEĞİM'
6'ncı sınıf öğrencisi Aytan Alataş ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben doktor olmak için çok çalışıyorum. Doktor olup, insanları iyileştireceğim" dedi.
Okul Müdürü Murat Özyıldız da Aytan Alataş'ın ailesi tarafından her gün zorluklarla okula getirildiğini, okuma azminin fazla olduğunu gördüklerini söyledi.
Sınıf Öğretmeni Yasin Işık da öğrencisi Aytan Alataş'ın okuldaki en iyi öğrencilerden olduğunu okumaya çok hevesli olduğunu ve güzel bir yere yerleşeceğine inandığını kaydetti.
Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Seydi Keskin Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi bedensel engelli 11 yaşındaki Aytan Alataş ve Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ayaydın İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi bedensel engelli Abdurrahman Erol'un karneleri evlerinde verildi. Evlerinde ziyaret edilen öğrencilere karneleri öğretmen ve okul müdürleri tarafından verildi. Aytan Alataş'ın babası Nurettin Alataş, evlerine kadar gelip karneyi veren eğitimcilere teşekkür ederek, kızının okuma azmi olduğunu, yürüyemediği için okuldaki başarısını artırarak doktor olmayı hayal ettiğini ifade etti.
'İNSANLARI İYİLEŞTİRECEĞİM'
6'ncı sınıf öğrencisi Aytan Alataş ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben doktor olmak için çok çalışıyorum. Doktor olup, insanları iyileştireceğim" dedi.
Okul Müdürü Murat Özyıldız da Aytan Alataş'ın ailesi tarafından her gün zorluklarla okula getirildiğini, okuma azminin fazla olduğunu gördüklerini söyledi.
Sınıf Öğretmeni Yasin Işık da öğrencisi Aytan Alataş'ın okuldaki en iyi öğrencilerden olduğunu okumaya çok hevesli olduğunu ve güzel bir yere yerleşeceğine inandığını kaydetti.
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