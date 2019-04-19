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Derik'te 20 yıldır akmayan 'Peri Pınarı'ndan su geldi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Peri Pınarı' olarak bilinen doğal kaynak suyunun geldiği kuruyan çeşmeden, bu yılki yağışların artmasıyla 20 yıl sonra su aktı. Derik'in Küçükpınar Mahallesi'nde...

Derik'te 20 yıldır akmayan 'Peri Pınarı'ndan su geldi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Peri Pınarı' olarak bilinen doğal kaynak suyunun geldiği kuruyan çeşmeden, bu yılki yağışların artmasıyla 20 yıl sonra su aktı.
Derik'in Küçükpınar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyunun aktığı 'Peri Pınarı' çeşmesi, son 20 yıldır su gelmemesi nedeniyle kurudu. Bu yıl yağışların artmasıyla çeşmeden yeniden su akmaya başladı. Çeşmeden 20 yıl sonra yeniden kaynak suyu gelmesi, mahalle sakinlerini de sevindirdi.
Mahalleliden İbrahim Halil Karakaş (38), "Dedelerimizden duyduğumuza göre, 300 yıl evvel şebeke suyu gelmeden önce mahallemizin ve ilçemizin suyu bu çeşmeden karşılanıyordu; ancak son 20 yıldır çeşmeden su akmıyordu. Bu sene yağan yağmurla birlikte çeşmeden su akmaya başladı. Çeşmenin 20 yıl aradan sonra yeniden akması bizi sevindirdi" dedi.

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