Derik Kaymakamı, adının verildiği bebeğe çeyrek altın taktı

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Edremit Mezrası'nda doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün, Derik Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirdiği erkek bebeğine, karla kaplı köy yolunun açılmasında büyük çaba harcayan Kaymakam Hakan Kafkas'ın adını verdi. Bunu duyan Kaymakam Kafkas da, Hakan bebeğe çeyrek altın taktı.Derik ve çevresinde etkili olan kar yağışının hüküm sürdüğü Perşembe günü Pirinçlik Köyü Edremit Mezrası'nda akşam saatlerinde doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün için eşi Mehmet Ötün ve yakınları seferber oldu. Yakınları, Hüsniye Ötün'ü hastaneye götürürken karla kaplı yolda mahsur kaldı. Araçlarının karlı kaplı yoldan çıkamaması üzerine durumu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'a ileten Hüsniye Ötün'ün yakınları yolun açılması konusunda yardım istedi. Aynı gece belediye iş makineleri ve ekiplerini seferber eden Kaymakam Hakan Kafkas, aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan 60 kilometrelik köy yolunun açılması talimatını verdi. Ekiplerin çalışması sonucu Edremit Mezrası'na giden yol kardan temizlendi, doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün, Derik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı gece sabah saatlerine doğru hastanede doğum yapan Hüsniye Ötün, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Karla kapanan yolun açılmasında kendilerine yardımcı olan Kaymakam Hakan Kafkas'ın ismini bebeğine veren Hüsniye Ötün, bir gün sonra taburcu edildi ve evine gitti.Adının hastanede doğan erkek bebeğe verildiğini duyan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, bunun üzerine aldığı çeyrek altını Belediye Fen İşleri Müdürü Yasemin Gökbaş aracılığı ile Hakan bebeğe gönderdi. Edremit Mezrası'na gelerek Kaymakam Kafkas'ın gönderdiği çeyrek altını Hakan bebeğe takan Gökbaş, bebeğin hayırlı bir evlat olarak büyümesi temennisinde bulundu. Hüsniye Ötün'ün kayınbabası Nurettin Ötün, o gece yaşadıklarından sonra Kaymakam Hakan Kafkas'ın yaptıklarını asla unutmayacağını belirterek, şöyle dedi:"Hastamız doğum sancısını çekerken, yola koyulduk ve yolda mahsur kaldık. Kaymakamımıza ulaştık. Sağolsun kar kalınlığı nedeniyle kapanan yolumuzun açılması gerekiyordu. Yoksa hastamız yolda ölebilirdi. Greyder, kamyon ve kepçe ve hastamızı taşımak için ambulans gönderdi. Hastamızın kurtarılmasına yardımcı oldu. Ne olursa olsun böyle bir hizmeti şimdiye kadar görmüş değiliz. Kaymakamızın bu davranışından dolayı bebeğimize de Hakan adını koyduk. Resmi işlemlerimizi Pazartesi günü İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yapacağız ve Hakan bebeğimizin kimliğini çıkartacağız. Bize yapılan bu iyiliği asla unutmayacağız. Kaymakam Hakan Kafkas beye de çok teşekkür ederiz."Doğum yapan Hüsniye Ötün de 3'üncü bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kaymakam bey den Allah razı olsun.Yollarımız kar nedeniyle kapalıydı. Aracımız yolda kaldı. Hastaneye ulaşmamız imkansızdı. Kendileri bizzat ilgilendi, kepçe gönderdi, yolumuzu açtı. Ambulans gönderdi bize yardımcı oldu. Doğum acısından beni ve doğan çocuğumu kurtulmasında, verdiği emek ve çabadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Doğan 3'üncü çocuğuma Hakan ismini de bu yüzden koyduk" diye konuştu.

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