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Derik Belediyesi, prefabrik binada hizmet vermeye başladı

MARDİN'in Derik ilçesinde belediye hizmet binası yıkım kararı verilmesinin ardından boşaltılırken, hizmetler geçici olarak Cevizpınar Mahallesi'ndeki, 1300 metrekare alan üzerinde kurulan tek katlı 2 prefabrik binada verilmeye başlandı. Derik...

Derik Belediyesi, prefabrik binada hizmet vermeye başladı
MARDİN'in Derik ilçesinde belediye hizmet binası yıkım kararı verilmesinin ardından boşaltılırken, hizmetler geçici olarak Cevizpınar Mahallesi'ndeki, 1300 metrekare alan üzerinde kurulan tek katlı 2 prefabrik binada verilmeye başlandı.
Derik Belediye binasının kullanıma el verişli olmaması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Belediye binası boşaltılırken, hizmetler, Cevizpınar Mahallesi Aydın Ayaydın Caddesi'nde 1300 metrekare alan üzerinde kurulu tek katlı 2 prefabrik yapıda verilmeye başlandı. Yeni hizmet binasının projesi ise tamamlandı. Belediyenin yeni hizmet binasının modern görünümü, yöreye özgü taş işlemeleri ile hazırlanmış dış kaplaması ve 61 araçlık kapalı otoparkı ile bahçesi, bekleme salonlarının yeraldığı tanıtım videosu hazırlandı. 1874 yılında ilçe statüsü kazanmasının ardından, 1984 yılında belediye binasına kavuşan Derik'te 34 yıl sonra modern ve çağdaş binasına kavuşacak.
Belediye Başkan Vekiliğini de yapan Kaymakam Hakan Kafkas, ilçeye yakışır bir hizmet binasını inşaa edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katacak, hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binalarıyla da öne çıkar. Hizmet binamızın projesi bitti. İnşallah Derikliler'e layık bir hizmet binasına kavuşacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek, hem de hemşehrilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. Bahçesine oturup dinlenecekler ve hoş vakit geçirecekler. Yeni belediye binası akıllı bina konseptiyle yapılacak ve çok işlevsel olacak" dedi.

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