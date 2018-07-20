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Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı 

ANTALYA'da, çok nadir görülen bir tür deri hastalığına yakalanan Sibel Oflas (43), geçirdiği ameliyat sayısını hatırlamadığını, acı çekmekten artık yorulduğunu söyledi. Oflas, "Benim bir kızım var. Ben ona annelik yapacakken, o bana...

Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı 
ANTALYA'da, çok nadir görülen bir tür deri hastalığına yakalanan Sibel Oflas (43), geçirdiği ameliyat sayısını hatırlamadığını, acı çekmekten artık yorulduğunu söyledi. Oflas, "Benim bir kızım var. Ben ona annelik yapacakken, o bana annelik yapıyor. Bu çok acı bir şey" dedi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, küçük yaşta yakalandığı genetik deri hastalığı tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Sibel Oflas, çok nadir görülen ve tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle vücudunun her yanında yaralar oluştuğunu, uzuv kaybı yaşadığını söyledi.
Hastalığının çeşitli cilt kanserlerine dönüştüğünü, bu nedenle organlarını kaybettiğini aktaran Sibel Oflas, "Son 1,5 yıldan bu yana çeşitli organlarımı kaybetmeye başladım. Önce kulağımın yarısı, yüzümün bir kısmı ile başlayan kayıplar devam ediyor. 11 Mayıs'ta sağ elim ampute edildi. Hemen sonrasında rahmim alındı. Organ kayıplarım bitmedi, sırada başka ameliyatlar var. Vücudumun parçalanıp kesilmesine dayanamıyorum" diye konuştu.
'ACI ÇEKMEKTEN YORULDUM'
Artık ameliyat ve acı çekmekten çok yorulduğunu aktaran Oflas, "Bu hastalığın dünyada olmadığı söyleniyor. Fakat araştırma merkezleri var. Ben de araştırıyorum. Benim gibi tedavisi olmayan bazı hastaların bu özel merkezlerde sağlığına kavuştuğunu görüyorum. Eğer mümkünse cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerimize, sağlık bakanımıza sesleniyorum. Yurt dışındaki bu tip araştırma merkezlerine beni göndermelerini, bana sahip çıkmalarını istiyorum. Lütfen sesimi duysun ya da birileri duyursun istiyorum" dedi.
'TEK ÇOCUĞUM SAHİPSİZ KALMASIN'
Kızı Nurşah Dilşat Oflas'ın (17) sahipsiz kalmasını istemediğini söyleyen Sibel Oflas, "Şu anda o bana bakıyor. Ben ona annelik yapacakken, o bana annelik yapıyor. Bu çok acı bir şey. Bunun için tedavi olmak, iyileşmek istiyorum. Lütfen devlet büyüklerimiz bize yardım etsin, eminim ki böyle bir merkeze gönderilirsem iyileşeceğime inanıyorum. En azından hastalığım hızlı seyretmez" diye konuştu.
'DOKTORUMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Son olarak çok ağır bir ameliyat geçirdiğini aktaran Oflas, "Bu nedenle Doç. Dr. Nasuh Utku Doğan Hocama teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 25 gündür hastanede yatıyorum. Hocamın hekim kişiliği dışında insani ve vicdani kişiliği sayesinde daha iyiyim. Bana moral ve motivasyon veriyor, psikolojimi de düşünüyor. Hayata bağlanmama sebep oldu diyebilirim. Ameliyatlarıma bizzat kendisi giriyor. Hastalığımın ciddiyetinin farkında, elinden gelen her şeyi titizlikle yapmaya çalışıyor. Ona minnettarım" dedi.

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