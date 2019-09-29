Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon'un Çaykara ilçesinde, babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobilin kontrolünden çıkıp, dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Kurt (15) için cenaze töreni...
GENEL 29.09.2019, 16:57
TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobilin kontrolünden çıkıp, dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Kurt (15) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziye dileğinde bulundu. Yunus Emre Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
HASTANEDEN ÇIKIP, AĞABEYİNİN CENAZESİNE GELDİ
Öte yandan kazada hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Yunus Emre'nin kardeşi Hamza Kurt (11) tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamza Kurt, eli sargılı olarak ağabeyinin cenazesine katılıp, gözyaşı döktü.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Çaykur Rizespor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|5
|7
|11. Kasımpaşa
|6
|7
|12. Trabzonspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|9
|7. Fatih Karagümrük
|6
|9
|8. İstanbulspor
|6
|9
|9. Altay
|6
|9
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Real Betis
|7
|8
|13. Getafe
|7
|7
|14. Levante
|6
|7
|15. Osasuna
|6
|7
|16. Celta de Vigo
|7
|6
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2