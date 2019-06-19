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Derenin su seviyesi yükseldi, karayolunda çökme oldu

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağışla birlikte Kargalık Deresi'nin suyunun yükselmesi sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Korkuteli ilçesinin İmrahor Mahallesi'ndeki Kargalık Deresi'nin su...

Derenin su seviyesi yükseldi, karayolunda çökme oldu
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağışla birlikte Kargalık Deresi'nin suyunun yükselmesi sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.
Korkuteli ilçesinin İmrahor Mahallesi'ndeki Kargalık Deresi'nin su seviyesi ve debisi, şiddetli yağış sonrası yükseldi. Taşla örülü istinat duvarının yıkılması sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun kenarında, 50 metrelik bir alanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri çöken yolda inceleme yaptı. Çökme yaşanan alanda, yolun sağ şeridi ulaşıma kapatıldı. 
Karayolları ekipleri yolda düzenleme çalışması yaparken, bölgede ulaşım halen tek şeritten sağlanıyor.

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