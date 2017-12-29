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Dereden kurtarmak için büyük çaba sarfettiği yavru karaca öldü

ARTVİN'in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karacayı kurtarmak isteyen Gökhan Kasımoğlu, büyük çaba sarf etti. Dereye girip kucağına aldığı karacayı kenara çıkaran Kasımoğlu'nun mücadelesine rağmen çok su yutan hayvan öldü....

Dereden kurtarmak için büyük çaba sarfettiği yavru karaca öldü
ARTVİN'in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karacayı kurtarmak isteyen Gökhan Kasımoğlu, büyük çaba sarf etti. Dereye girip kucağına aldığı karacayı kenara çıkaran Kasımoğlu'nun mücadelesine rağmen çok su yutan hayvan öldü. Gökhan Kasımoğlu'nun çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Borçka'nın Kale köyünde bir yavru karaca su içmek için dereye indi. Ancak karaca, dere ıslahı nedeniyle yapılan duvara çıkarken düşüp suya gömüldü. Yavru karacanın suya düştüğünü fark eden köylülerden Gökhan Kasımoğlu, hayvanı kurtarmak için dere kenarındaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki duvardan güçlükle inip, suya girdi. Kasımoğlu, etrafta bulduğu bir ağaç dalının yardımıyla karacayı sudan çıkarmayı başardı fakat hayvanın hareketsiz olduğunu belirledi. Gökhan Kasımoğlu, karacayı kucağına alarak önce yuttuğu suyu çıkardı, ardından suni teneffüs ve kalbine masaj yaptı. Kasımoğlu'nun bütün çabalarına rağmen karaca öldü. Büyük üzüntü yaşayan Gökhan Kasımoğlu, yavru karaca ölüsünü çevredekilerin yardımıyla dereden yola çakırdı.
'2 DAKİKA ÖNCE İNSEM KURTARACAKTIM'
Karacayı kurtarma çabaları cep telefonu kamerasına da yansıyan Gökhan Kasımoğlu, dereye inmekte çok zaman kaybettiğini belirterek, "Yavru karacanın yanına 2 dakika önce gitmiş olsam, bekli de kurtarmıştım. Ama 5 metrelik duvardan inmek için çok zaman kaybettim. Allah korurusun bir çocuk düşse, bir insan düşse kurtarmak için inecek yerimiz yok. Bu duvarları yaparken en azından mahalle aralarında inmek için merdiven ya da başka bir sistem yapılabilir" dedi.

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