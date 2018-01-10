Dereden fazla su çeken firma hakkındaki davanın reddedilmesine tepki

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir içme suyu fabrikasının dereden belirlenen alanlar dışında su çektiği gerekçesiyle bölge halkının açtığı dava, aynı konuda birden fazla dava bulunduğu, davaların birleştirilmesi yönündeki isteklerin gerçekleşmemesi nedeniyle usul yönünden reddedildi. Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Elif Yar, davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söylerken, bölge halkı da karara tepki gösterdi.

Akyazı'nın Bıçkıdere Mahallesi'nde faaliyette bulunan bir içme suyu fabrikasının bölgede belirlenen alanlar dışında su çektiği gerekçesiyle Bıçkıdere ve Havzası Yaşam Derneği davacı oldu. Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu'nun da müdahil olduğu davanın 4'üncü duruşması, Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, aynı konuda birden fazla dava bulunduğunu, bu davaların birleştirilmesi yönündeki isteklerin gerçekleşmediğini belirterek, davanın usul yönünden reddine karar verdi. Adliye önünde açıklama yapan bölge halkı, mahkeme kararına tepki gösterdi. Derenin geçtiği Bıçkıdere, Küçücek, Salihiye ve Ahmediye mahallelerinin sakinleri, köylerinin su kaynağı olan derede izin alınan bir göze dışında başka gözelerden kaçak su alındığının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirterek, mahkemenin kararını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

UZUN VE ZORLU BİR YOL

Davaya müdahil olarak katılan Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Elif Yar, şöyle dedi:

"Mahkeme davamızı reddetti. Şunu söylüyor, 'Ben sizin haklılığınıza inandım' diyor. Yani burada suç işlendiğini gördüm. Tutanaklar zaten her şeyi ispatlıyor, fakat bu kararın, Akyazı Orman İşletmesi'nin açmış olduğu diğer ceza dosyalarıyla bu dosyanın birleşmiş olması gerekirdi. Bu nedenle 'usul yönünden reddediyorum' dedi. Yani 'haklılığınız görüyorum ama siz temyiz edersiniz, bir üst mahkemeye gidersiniz, benim önüme gelir benim vereceğim karar belli' diyor. 'Ben bu konuda cezaya hükmedeceğim' diyor, aslında demeye getiriyor. Ama bugün itibarıyla yürütülen diğer dosyalardan reddettiğini söylüyor. Şimdi bana göre evet bunu temyiz edeceğiz ama bir diğer seçeneği kullanabilirdi. Ceza verirdi onlar temyize giderlerdi. Bu anlamda bizim temyiz yolumuzu açmış oldu. Bir üst mahkemeye gideceğiz. Bir üst mahkemeden de bakalım nasıl dönecek göreceğiz. Benim için çok üzücü, bir hukukçu ve benim gördüğüm şeyleri o da görüyor. Sizin gördükleriniz dışında bizim gördüğümüz çok fazla şey var. Bu kararı veremiyor olması da eminim ki onun içinde çok üzücüdür, onu durduran bir şeyler vardır. Bunlar sadece hukuki nedenlerse eğer zaten bunları aşacağız. Onun ötesinde de önümüzde uzun bir yol var, idari mahkemesi devam ediyor. Buradaki diğer Akyazı'daki işletmenin dosyalarını da takip edeceğiz."

TUTANAKLARLA TESCİLLİ

Bıçkıdere eski muhtarı Talat Aşan ise "Bıçkıdere, Ahmediye ve Salihiye'nin tüm halkın ortak kullanmış olduğu bu deredeki izin alınan bir gözenin dışındaki dereyi oluşturan bütün gözenekler alındı. Bunlar bilirkişi heyetlerince iki ayrı tutanakla Valiliğin ve Bölge idare Mahkemesi'nin de yaptığı tutanaklarla tescillendi. Buna rağmen bugün 4'üncü duruşmaydı. Bizim için kara bir gün, çok üzgünüz. Davamız reddedildi" diye konuştu.

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