Derede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gitti (2)

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Hediye Bayram'ın düşüp kaybolduğu Yalınayak Deresi'nin yakanında bulunan Güneş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velileri ve çevre sakinleri, derenin üzerinin kapatılmamasına tepki gösterdi. Esnaf Bünyamin İlkhan, "Bu kanalın üstü daha önce kapalıydı. Top sahası vardı, park vardı. Çocukları güzelce oynuyordu. Geçen sene kanalı açtılar. Çocuklar içine giriyor, düşüyor. Geçen hafta burada bir çocuk çıkardık. Oyun için giriyorlar, düşüyorlar. Çavuşlu ve Siteler mahallelerinde de derelerin üzeri komple açık. Okul dağıldığı zaman çocuklar kanalın etrafına toplanıyor. İçine giren, iten, oyun oynayan, düşen, onları hiç saymıyoruz" dedi.

'BİNLERCE ÇOCUK VAR'

Çocuğu aynı okulda eğitim gören Leyla Kardeş ise, düşen Hediye Bayram'a üzüldüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Düşen benim çocuğum değil, ama benim çocuğum da düşebilir. Ciğerimiz yanıyor. Bu kanalı ne için açtılar? Açtılar, neden kapatmıyorlar? Çok tedirginiz. Binlerce çocuk var burada. Devletten, belediyeden, valilikten ricamız" diye konuştu.

'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'

Nesibe Altınışık da Hediye'nin dereye düşmesinde herkesin suçu olduğunu söyleyerek, "Derenin kenarında çocuğun ne işi var' diyorlar. Demiyorlar ki; 'Şehrin ortasında, mahallenin ortasında derenin ne işi var?' Böyle mantıksızca bir açıklama yapıyorlar bize. Bu çocuğun ölümünden hepimiz sorumluyuz. Bütün mahalle de dereyi açan kişiler de sorumlu. Herkes bu çocuğun katilidir. Çünkü kimse hiçbir şey yapmadı. Bize bu dereyi layık gördüler. Çocuklar parkta oynamaları gerekirken, dereye giriyorlar ve çocuğu sorumlu tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

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