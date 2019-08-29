banner325

Son Dakika

Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, bugün görevine başladı. Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik ilçesi, ikinci kaymakamını karşıladı....

GENEL 29.08.2019, 11:31
Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, bugün görevine başladı.
Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik ilçesi, ikinci kaymakamını karşıladı. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM'de geçmesi ile geçen yıl kasım ayında ilçe statüsüne kavuşan Derecik'in ilk kaymakamı İdris Aslan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Eğil ilçesine atanmasının ardından yerine atanan Faruk Yüce, ilçeye geldi.
Kaymakam Yüce, Kaymakamlık binası önünde Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal BalcıI, kurum amirleri, köy muhtarları ve ilçe sakinleri tarafından karşılandı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Yüce, daha sonra makamına geçti. Kaymakam Yüce, sıcak karşılamadan dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0