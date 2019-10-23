Derecik'de çocuk şenliği

HAKKARİ'de bir lisenin öğrencileri, öğretmenlerinin de katkısıyla Derecik Eğitimde Sosyal Gelişim Projesi (DESGEP) kapsamında, bölgede yaşayan çocuklar için bir şenlik düzenledi. Lisede çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler çocuklar için düzenlediği etkinlikte yüz boyama, animasyon, süsleme yapma, oyuncak tasarlama gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

Derecik İlçesi kaymakamlığı ve Derecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya komutanlar, kurum amirleri de çocukları yalnız bırakmadı. Şenliğe katılan çocuklar, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından verilen ahşap oyuncaklar tasarlama, yüz boyama, çikolata süslemeli meyve gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca yapılan animasyon gösterisi ve etkinlik sonu yarışması büyük ilgi topladı.

Yarışmalarda birinci gelerek başarı sağlayan öğrencilere hediyeleri Derecik Kaymakamı Yüce ve Derecik Belediye Başkanı Çetinkaya tarafından verildi. Çocuklar, sevgi para adı verilen paralar ile de kurulan stantlarda kendileri için hazırlanmış hamburgerlerin ve içeceklerin tadını çıkardı. Etkinlik Derecik Kaymakamı Yüce'nin yaptığı konuşma ile son buldu.



