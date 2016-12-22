Derecik 8 gündür elektriksiz

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi ve bağlı köylerine, mar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 gündür elektrik verilemiyor. En büyük sıkıntıyı beldede okula giden ve gaz lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler çekiyor.

Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 14 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, belde merkezi ile bağlı köylerini ise elektriksiz bıraktı. Fırtınanın enerji nakil hatları ve direklere büyük zarar vermesi sonucu 14 Aralık'tan bu yana beldeye elektrik verilemediğini anlatan belde sakinleri bir an önce bu sıkıntının giderilmesini isterken, enerji nakil hatlarının onarılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Elektrik kesintileri nedeniyle öğrenciler, mum veya gaz lambası ışığında ders yaptıklarını, bu nedenle doğru düzgün ders çalışamadan akşam saat 18.00-19.00 sıralarında yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öğrenciler, yetkililerden bu sorunlarına bir an önce çözüm bulmalarını istiyor.

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