Dere yatağındaki ruhsatsız binanın sahibi: Sel nedeni bina değil, köprü hatalı (2)

OPERATÖR: CANIMI SON ANDA KURTARDIM

Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde aniden taşan derede sele kapılan iş makinesinin operatörü İshak Fil, korku dolu o anları anlattı. İş makinesinin yolda park halinde olduğunu anlatan Fil, "Dere öyle bir geldi ki böyle bir şey olmaz. Sel yolun altını aldı. Çalıştırıp makineyi kurtarmak istedim ama makine çalışmadı. Ben aşağıya atladım. O sırada makine sele kapıldı. Ben canımı son anda kurtardım. Mal gitti, canımız yerinde. Ne yapalım?" dedi.

İş makinesi sahibi İsa Fil de "Makine yolun üzerindeydi. Sel aniden geldi. Makineyi çalıştırıp kurtarmak istediler ama olmadı. Son anda operatör atlayıp kurtuldu. İş makinesi sulara kapılıp gitti. Böyle bir afet kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Rize'nin Kalkandere ilçesi Esendere köyündeki dere, şiddetli yağış nedeniyle yükseldi. Taşan dere, yaya köprüsünün yıkılmasına neden olunca bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile için ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşan Jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, mahsur kalan aileyi evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

5 EV BOŞALTILDI

Rize'de şiddetli yağışların aralıklarla sürmesi nedeniyle Güzelyurt köyünde heyelan riski taşıyan 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ev sahipleri, güvenli bölgedeki yakınlarının yanına yerleşti.



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