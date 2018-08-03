Dere taştı, köydeki evleri su bastı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Yeşilköy'de yağmurun neden olduğu selde, evler, ahırlar ve kümesler zarar gördü.İlçeye bağlı Yeşilköy'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Sel suları köyde 10 kişiye ait ev, ahır, kümes, bahçe ve tarlalara zarar verdi. Evi ve bahçesi zarar gören Münevver Bilgili (81), "Bayram için hazırlıklarımı yapmıştım. Yatak, yorgan, halılar sular altında kaldı" dedi.Yeşilköy Muhtarı Yaşar Bahadır da, "1995 yılında iki kez sel geldi. O zamanki selde 20-30 hane etkilenmişti. Dün akşam yine dağdan sel geldi. Dere üzerindeki köprünün tabanı alçak olduğu için ağaçlar tıkandı. Ağaçların tıkanmasıyla 10 hane mağdur duruma düştü. Bu köprünün sökülüp yeniden yapılmasını isteyeceğiz. Vatandaş mağdur, 10 hane mağdur. Devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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