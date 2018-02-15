Dere kirletilmeye devam ediliyor, hayvanlar ölüyor

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'daki Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı ile ilgili aynı olay yine meydana geldi. Yağışlı havayı fırsat bilen kişi ya da kişiler, kimyasal atıkları dereye bıraktı. Derede bulunan hayvanlardan 1'i telef oldu.

Yunusemre ilçe sınırlarında bulunan, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halka kazandırılan, 170 dönümlük alan üzerindeki Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen Safran Çayı, bir kez daha kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı ve 1 hayvan telef oldu. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nden ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların özellikle yağışlı havalarda dereye karıştırıldığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, sorunun çözümü konusunda önlem alınmasını istedi.

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