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Derbide hakimlere saldırı davası... Beşiktaş'a sorulacak

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () VODAFONE Park Stadı'nda 25 Şubat 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, maçı izleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından M.Z.T'ye yumruk attıkları, diğer hakim Ö.G'ye ise hakaret ettikleri...

GENEL 23.12.2019, 11:20
Derbide hakimlere saldırı davası... Beşiktaş'a sorulacak

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () VODAFONE Park Stadı'nda 25 Şubat 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, maçı izleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından M.Z.T'ye yumruk attıkları, diğer hakim Ö.G'ye ise hakaret ettikleri iddia edilen 3  şüphelinin "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Duruşma, gelecek celse müşteki hakimlerin dinlenmesine karar verilerek ertelendi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen duruşmaya, sanıklardan Serdar Kaan Mutlu geldi. Sanıklar Mehmet Erman Turan ve Nuri Bayraktar'ın ise avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, müşteki ağır ceza mahkemesi hakimi M.Z.T'nin avukatı da katıldı.

" GÖRÜNTÜLER İNCELENDİĞİNDE BENİM BU İŞİN İÇİNDE OLMADIĞIM GÖRÜLECEKTİR "
Duruşmada, şirket sahibi olduğunu belirten sanık Serdar Kaan Mutlu savunmasında, "Benim herhangi bir darp, hakaret, tehdit olayım olmadı. Beşiktaş stadyumunda maç seyrediyordum. Müştekileri tanımıyorum, yaralama olayını  görmedim. Maç 3-2 olduğu anda koridordayım. Locanın dışına çıkmıştım. Görüntüler incelendiğinde benim bu işin içinde olmadığım, kavga olayının tarafı olmadığım görülecektir. Olayın diğer sanıkları Mehmet Erman Turan’ı ve Nuri Bayraktar'ı locada oturdukları için tanıyorum. Loca denilen yerde koltuk parası ödüyoruz, 14  adet koltuk var ve bu koltukların sahipleri yılda veya üç yılda değişmektedir. Ben cam bölmeyi aşıp müşteki tarafların olduğu yere geçmedim" dedi.
"ASIL MAĞDUR MÜVEKKİLİMDİR"
Sanıklardan Serdar Kaan Mutlu ve Nuri Bayraktar'ın avukatı Tuğba Çırak da, suçu kabul etmediklerini belirtti. Görüntü kayıtlarının incelenmesini talep eden avukat Çırak, "Benim müvekkilim gözaltında kalmıştır. Asıl mağdur müvekkilimdir " dedi.

" AĞIR TAHRİK ALTINDA MÜVEKKİLİM İTME HAREKETİNİ YAPMIŞTIR "
Sanıklardan Mehmet Erman Turan'ın avukatı Ali Topçu ise savunmasında, localara misafir alınmasının kurallara bağlı olduğunu belirterek, misafir olan kişinin de pasolig alması ve hangi takımın taraftarı olduğunu belirtmesi gerektiğine dikkat çekti. Avukat Topçu, "Müştekiler, pasolig çıkartılmadan o locada misafir olmuşlardır. Beşiktaş kulübünde giriş izinleri yoktur. Beşiktaş derbisinde, rakip takım olan Fenerbahçe taraftarı olduklarını ifşa etmişlerdir. Söz ve alkışlarıyla tezahüratlarıyla Fenerbahçeye açıktan taraftarlık gösterisinde bulunmuşlardır. Benim müvekkilim Mehmet Erman Turan kendi locasından onların bulunduğu locaya atlaması kabul edilemez. Benim müvekkilim, bir metrelik cam bölmenin üstünden müşteki tarafın bölmesine gitmiştir. Müvekkilimin kameradaki itme hareketi vardır. Ağır tahrik altında müvekkilim bunu yapmıştır. Ancak o kişilerden o tarihte de özür dilemiştir" şeklinde konuştu.

" MÜVEKKİLİM STADA USULE UYGUN GİRMİŞTİR "
Duruşmada müşteki hakim M.Z.T'nin avukatı ise, "Müvekkilim, hakim olması nedeniyle bir dahaki celse gelecektir. Dosyada müştekilerin locaya usulüne uygun olarak giriş yaptıklarına ilişkin belgeler vardır. Herkes bir takım taraftarı olarak kart almak zorunda değildir. Takımsız pasolig kartı da alabilir, bu bakımdan müvekkilim stada usule uygun girmiştir" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşmada, müşteki hakimleri tanıyan ve Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçına girişlerini sağlayan tanıklar da dinlendi. Tanıklar, müşteki hakimlerin pasolig resmi prosedürüne uygun bir giriş yaptığını belirtti. Hakimlerin derbiye girişini sağlayan tanık Cem Ersoy, "Fenerbahçe gol atınca müştekiler içeri gidip içerde sevindiler. Gol sevincini dışarıda yaşamadık. Müştekiler tahrik etmedi, özellikle çok dikkat ettik." dedi.

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜNE SORULACAK
Mahkeme hakimi, Beşiktaş Spor Külübü Başkanlığı'na ve celse tutanağının gönderilerek locadaki müştekilerin olay tarihindeki maça ne şekilde girdiklerinin ve takım beyan edip etmediklerinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme, dosyanın incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 25 Şubat 2019'da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe'nin golleriyle skorun 3-3 olmasının ardından şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın bulunduğu 93 nolu locadan, 94 nolu yan locaya aradaki cam bölmeden atladığı belirtildi. 94 nolu locada misafir olarak maç izleyen herhangi bir tahrik edici eylem veya söylemi olamayan Fenerbahçe taraftarı şikayetçi hakim M.Z.T'yi iterek düşmesine sebep olduğu, şikayetçi ayağa kalktıktan sonra da birden fazla yumruk atarak yaraladığı kaydedildi. O sırada locada bulunan diğer kişilerin müdahale ederek şüpheli Mehmet Erman Turan'a engel oldukları anlatıldı. Şüpheli Turan'ın, şikayetçi M.Z.T'nin yanındaki diğer hakim Ö.G'ye de "Burası Beşiktaş'ın stadı, burada sevinemezsiniz" diyerek hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. İddianamede, diğer şüpheliler Nuri Bayraktar ve Serdar Kaan Mutlu'nun da hakarette bulunduğu ifade edildi. İddianamede, Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanuna aykırı hareket ettikleri belirtilen şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın "Basit yaralama" suçundan 8 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2,5 yıla kadar hapsi istendi.

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