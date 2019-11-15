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Depresyonu yenmesini sağlayan kedisine şifa arıyor

OSMANİYE'de 4 yıl önce annesi tarafından terk edilen bir kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren Nezihe Dönmez (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı. Bir süre önce kedisinin arka ayaklarını...

GENEL 15.11.2019, 11:37
OSMANİYE'de 4 yıl önce annesi tarafından terk edilen bir kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren Nezihe Dönmez (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı. Bir süre önce kedisinin arka ayaklarını sürüyerek gezdiğini görünce tedavisi için 35 kilometre yol kat eden Dönmez, "İnsanlarımızdan hayvanlara değer vermesini istiyorum. Bu kedi evimin neşesi, evladım gibi" dedi.

Bahçe ilçesinde yaşadığı psikolojik bunalım nedeniyle antidepresan ilaç kullanması uygun görülen serbest mali müşavir Nezihe Dönmez, 4 yıl önce annesinin terk ettiği bir kediyi sahiplendi. 'Duman' ismini verdiği kediyle zaman geçirmeye başlayan Dönmez, bir süre sonra antidepresan ilaçları kullanmayı bıraktı. Dönmez, bir sabah uyandığında kedisinin ayaklarını yerde sürüyerek gezdiğini görünce ilçede veteriner hekim aramaya başladı. Bulduğu veterinerlerde röntgen cihazı olmadığı için bir türlü teşhis konulamayan kedi, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye'de kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekimler Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından tedavisine başlanan ve çekilen film sonucunda kalça kemiğinde kırık tespit edilen kediye, 1 aylık kafes istirahatı ile birlikte mineral, vitamin, ağrı kesici ve beslenme tedavisi uygulanması kararlaştırıldı. İlerleme olmadığı takdirde kediye cerrahi operasyon yapılacağı kaydedildi.

'EVLADIM GİBİ'

Kedisinin 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde bulunduğu bunalımdan çıkararak antidepresan ilaçlarını bırakmasını sağladığını söyleyen Dönmez, "Bir hafta kadar önce kedimin arka ayaklarını sürüyerek gezdiğini gördüm ve tedavisi için veteriner kliniklerini gezmeye başladım. Yaşadığım ilçede röntgen cihazı olmadığı için kedimin problemini tespit edemediler. Ben de tedavisi için 35 kilometre yol kat ederek Osmaniye'ye getirdim. İnsanlarımızdan hayvanlara değer vermesini istiyorum. Bu kedi evimin neşesi, evladım gibi" dedi.

ÜCRETSİZ TEŞHİS

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise röntgen cihazının HAYTAP yönetim kurulu tarafından hediye edildiğine dikkat çekerken, "Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sahipli veya sahipsiz hiç bir hayvana ücretsiz olarak röntgen hizmeti veren bir merkez bulunmuyor. Ancak burada röntgen filmlerini ücretsiz çekip, teşhis koyabiliyoruz. Kedimiz de 35 kilometre öteden şifa bulabilmek için getirildi. Röntgen filmini çekip tedavisine başladık" diye konuştu.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise kedinin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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