ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki deprem serisinden etkilenenlere, ildeki Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen psikolog ve psikiyatri uzmanlarınca psiko-sosyal destek veriliyor.Ayvacık'taki deprem fırtınası nedeniyle bölgede yaşayanlar zor günler geçiriyor. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından depremden etkilenenlere psiko-sosyal destek vermek amacıyla psikolog ve psikiyatri uzmanları görevlendirildi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nden 2 psikolog, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde 3 psikiyatri uzmanı, 5 psikolog, 3 sosyal çalışmacı depremzedelere psiko-sosyal destek veriyor. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, olayların psikolojik yönünün oldukça önem arz ettiğini söyledi. Her sarsıcı olaydan sonra bireylerin farklı travmatik tepkiler gösterebildiğini ve uyum sürecini güçleştirdiğini kaydeden Yeşildağ, sözlerine şöyle devam etti:"Tam da bu noktada Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak depremzedelere psiko-sosyal destek vermek, bu önemli süreci kolay ve psikolojik yönden en hasarsız şekilde atlatabilmek için psikiyatri uzmanlarımız, psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız ile her daim depremzedelerimizin yanındayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce kurulan acil müdahale ekibinde sahada depremzedelere psiko-sosyal destek vermek üzere görevlendirilen, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde görevli iki psikoloğumuzun yanısıra Ayvacık Devlet Hastanesi'nde depremden etkilenen hasta ve yakınlarına da bu konuda destek vermek amaçlı yine Çanakkale Devlet Hastanesi personeli olan toplamda 3 psikiyatri uzmanı, 5 psikolog, 3 sosyal çalışmacının görevlendirmeleri yapılmıştır. Tüm halkımızın her zaman yanlarında olduğumuzu ve bu zor günleri birlikte atlatacağımızı belirtmek isterim."

FOTOĞRAFLI