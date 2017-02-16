Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Depremzedelere psiko-sosyal destek

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki deprem serisinden etkilenenlere, ildeki Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen psikolog ve psikiyatri uzmanlarınca psiko-sosyal destek veriliyor. Ayvacık'taki deprem fırtınası...

Depremzedelere psiko-sosyal destek
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki deprem serisinden etkilenenlere, ildeki Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen psikolog ve psikiyatri uzmanlarınca psiko-sosyal destek veriliyor.
Ayvacık'taki deprem fırtınası nedeniyle bölgede yaşayanlar zor günler geçiriyor. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından depremden etkilenenlere psiko-sosyal destek vermek amacıyla psikolog ve psikiyatri uzmanları görevlendirildi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nden 2 psikolog, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde 3 psikiyatri uzmanı, 5 psikolog, 3 sosyal çalışmacı depremzedelere psiko-sosyal destek veriyor. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, olayların psikolojik yönünün oldukça önem arz ettiğini söyledi. Her sarsıcı olaydan sonra bireylerin farklı travmatik tepkiler gösterebildiğini ve uyum sürecini güçleştirdiğini kaydeden Yeşildağ, sözlerine şöyle devam etti:
"Tam da bu noktada Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak depremzedelere psiko-sosyal destek vermek, bu önemli süreci kolay ve psikolojik yönden en hasarsız şekilde atlatabilmek için psikiyatri uzmanlarımız, psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız ile her daim depremzedelerimizin yanındayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce kurulan acil müdahale ekibinde sahada depremzedelere psiko-sosyal destek vermek üzere görevlendirilen, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde görevli iki psikoloğumuzun yanısıra Ayvacık Devlet Hastanesi'nde depremden etkilenen hasta ve yakınlarına da bu konuda destek vermek amaçlı yine Çanakkale Devlet Hastanesi personeli olan toplamda 3 psikiyatri uzmanı, 5 psikolog, 3 sosyal çalışmacının görevlendirmeleri yapılmıştır. Tüm halkımızın her zaman yanlarında olduğumuzu ve bu zor günleri birlikte atlatacağımızı belirtmek isterim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.