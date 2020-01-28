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Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

GENEL 28.01.2020, 17:49
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Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup
ANTALYA'nın Kemer ilçesinden depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, Elazığ'a uğurlandı. Kendisi ve kardeşinin kazaklarını depremzedelere gönderen 5 yaşındaki Mira'nın yazdığı not ise duygulandırdı. Mira notunda, 'Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun' dedi.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliğinde yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda portakal, bakliyat, ısıtıcı, yorgan, battaniye, giysi, halı ve kilimlerin bulunduğu TIR, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen törenle Elazığ'a gitmek üzere hareket etti. Uğurlama törenine Kaymakam Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, başkan yardımcıları Emin Gül ve Sebahattin Esen, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Kaymakam Murtaza Dayanç, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Zor zamanlarda Türk milletinin hızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini aktaran Kaymakam Dayanç, "Kemer'den de bir yardım TIR'ı göndermek istedik. İlk etapta bir TIR yardım malzemesi topladık. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın desteğiyle sıfır malzemeler alındı. Gönderilen malzemeler, depremzede kardeşlerimize inşallah yardımcı olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da deprem bölgesindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde mağdur olan vatandaşlar için iki gün içerisinde birçok yardım malzemesi toplandığına değinen Başkan Topaloğlu, "Yardım malzemelerinin hepsini yeni aldık. İçerisinde ısıtıcı, yorgan, battaniye, bebek bezi, bakliyat ve diğer malzemeler var. Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden iki gün boyunca çalıştı. Bazı çocuklarımız içinden geldiği gibi mektup yazmış. Kendi kazaklarını gönderen 5 yaşında bir kızımız var. Bunlar önemli şeyler. Acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Biz belediye olarak her zaman yanlarında olmaya söz veriyoruz" diye konuştu.
MİRA'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ
Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri arasında bazı çocukların deprem mağdurlarına yazdığı mektuplar ve gönüllerinden kopan hediyelerin yer alması duygulandırdı. Depremzedelere kendisi ve kardeşinin kazaklarını gönderen 5 yaşındaki Mira, yanına güneş, bulutlar, çiçekler ve kız çocuğu resmini çizdiği not iliştirdi. Annesinin yazdığını söylediği notta Mira, "Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Ben Antalya Kemer'den Mira. Ben yazmayı bilmediğim için annem yazıyor. Ben 5 yaşındayım, sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun. Bunu mutlu olun diye çizdim. Mira. Bu çiçekleri sizlere yolluyorum" ifadelerine yer verdi.
'DUALARIMIZ SİZİNLE'
Sıla adlı bir vatandaş ise yazdığı notta, "Sevgili Elazığ'daki arkadaşlarım, ilk olarak üzüntümüzü belirtmek isteriz. Çok zor bir durum biliyoruz. Hepinize çok geçmiş olsun. İnşallah çabuk toparlarsınız. Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyoruz. Her şeyden haberdarız ve televizyondan sizi takip ediyoruz. Bütün kanallar sizden bahsediyor ve bu bizi çok üzüyor. Sizin böyle olduğunuzu gördükçe içimiz parçalanıyor. İnşallah biraz da olsa size yardım edebilmişizdir. Dualarımız sizinle" dedi.

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