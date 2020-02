Depremzedelere giden yardımlardan çıkan çocuk notları ağlattı

ELAZIĞ’DAKİ depremzedeler için Türkiye’nin her yerinden gönderilen yardım malzemelerine çocuklar tarafından iliştirilen notlar, okuyanları duygulandırıyor. Kimi kıyafetini kimi oyuncağını gönderen çocuklar, kendi yazılarıyla koydukları notlarında, üzüntülerini dile getirmeyi de ihmal etmiyor.

Elazığ, geçen hafta 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin ardından ise Afyon’dan Gümüşhane’ye, Denizli’den Van’a, Edirne'den Nevşehir’e tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Sadece Elazığ Belediyesi’ne binden fazla yardım TIR'ı ulaştı.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, çoluk- çocuk ülke genelindeki herkesin Elazığ için seferber olduğunu belirterek, gönderilen yardımlar arasında ev yapımı zeytinyağından, bahçede yetişen cevize kadar her türlü malzeme olduğunu söylediler.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN DEPREM

Giysi, oyuncak ve gıda dolu yardımlar arasından çıkan, çocukların iliştirip koyduğu duygu dolu notlar ise okuyanları ağlatıyor. Yardım TIR'larından çıkan minik yüreklerin yazdığı notlardan bazıları;

“Merhaba canım arkadaşlarım. Benim adım Tuana Nehir Yılmaz. Abimin adı ise Alperen Yılmaz. Şiran’da yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. Bu kıyafetler ve oyuncaklar size hediyemiz olsun. Başınıza gelenlere çok üzüldüm. Sizi haberlerde gördük. Kız kıyafetleri benden. Erkek kıyafetleri ise abimden hediye."

"Merhaba benim canım arkadaşım. Benim adım Alperen. Kardeşimin adı ise Nehir. Erkek giysilerini ben, kız giysilerini ise Nehir gönderiyor. Ben Şiran’da oturuyorum. Başınıza gelen durumdan dolayı çok üzüldüm. İlk başta geçmiş olsun. Allah size yardım etsin! Ve bu üstleri doya doya giyin. Ve bazılarının arasına oyuncak da koyduk. Oynarsınız. İnşallah eğlenirsiniz. Sizi çok seviyorum."

“Merhaba bu yardımı Denizli Acıpayan’dan sizlere ulaştırıyoruz. Mart 2019’da burada olan depremden dolayı halinizi az çok anlayabiliyoruz. Umarız Türkiye’nin her köşesinden yapılan bu yardımlar yaralarınızı daha hızlı sarmayı sağlar. Allah bir daha bizlere böyle afet yaşatmasın inşallah."

“Doğan ailesi… Belki biz depremi yaşamadık, evimiz yıkılmadı, yakınlarımızı kaybetmedik… Ama bütün acınızı paylaşıyoruz. Elimiz gözümüz yüreğimiz sizinle. Ve en önemlisi dualarımız sizinle…”

“Ben Muhammed Ali Gazioğlu, Afyonkarahisar Sandıklı’dan gönderiyorum bu bebeği. Sizi çok seviyoruz, sakın üzülmeyin, dualarımız sizinle…”

“Dualarımız sizinle kardeşlerim, elimden daha fazlası gelse keşke. Çocuklara biraz kıyafet gönderebiliyorum sadece. İnşallah biraz sıcak tutar. Elimden keşke daha fazlası gelse, keşke hepinize tek tek yardım edebilsem.”

20 BİN HASARLI EVİN MÜHÜRLENMESİNE BAŞLANDI

Öte yandan Elazığ’da 20 binin üzerinde hasarlı ev tespit edildiği ve belediyenin yıkım kararı alınan binaları mühürlemeye başladığı belirtildi. Zabıta ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba ve gıda yardımında bulunurken, jandarmayla birlikte Kültürpark Çadırkent bölgesindeki çocuklar için psikososyal destek etkinlikleri düzenleniyor.