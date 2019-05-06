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Depremzedeler oruçlarını çadır ve konteynerlerde açtı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar görenler, Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını çadır ve konteynerlerde açtı. Evleri yıkılan...

Depremzedeler oruçlarını çadır ve konteynerlerde açtı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar görenler, Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını çadır ve konteynerlerde açtı. Evleri yıkılan ve çadırlarda oruçlarını açan bazı depremzedeler, kendilerine konteyner verilmemesine tepki gösterdi.
Acıpayam ilçesinde, 20 Mart tarihinde 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 300'ü aşkın evin zarar gördüğü bölgede birçok kişi, Ramazan ayının ilk gününde iftar sofralarına evlerinde oturamadı. Geçtiğimiz 5 Nisan'da afet bölgesi ilan edilen Acıpayam'da, depremin en çok zararı verdiği Apa, Karahöyük, Uçarı ve Oğuz mahallelerinde evleri hasar gören kişiler, iftarlarını çadırlarda ve konteynerlerde açtı.
KARANLIKTA İFTAR YAPTI
Apa Mahallesi'nde yalnız oturan ve depremde evi yıkılan Baki Kaya (79), bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını AFAD tarafından kendisine verilen konteynerde yaptı. Kaya, depremde evinin yerle bir olduğunu belirterek, "Depremden geriye hiçbir şeyim kalmadı. Dağıtılan çadırda kaldım. Kızılayın verdiği yemeklerden yedim. Şimdi ise konteynerde kalıyorum. Burada yalnız başıma yaşıyorum. Ramazan ayının ilk gününde iftarımı, yaptığım menemen yemeğiyle açıyorum. Konteyner verdiler ancak, elektrik bağlanmadığı için karanlıkta yaşamak zor oluyor" dedi.
ATEŞTE PİŞİRDİLER, ÇADIRDA YEDİLER
Ramazan ayının ilk orucunu tutan ve evi yıkıldığı için eşi Raziye Ünlü (62) ile çadırda iftar yapan Ramazan Ünlü (65), kendilerine konteyner verilmediğini belirterek, "Ramazan ayının ilk gününde orucumuzu ateş yakıp yaptığımız tarhana çorbası ve közlenmiş patlıcan ile açıyoruz. Bulaşıklarımızı dışarda yıkamak zorunda kalıyoruz. Üzerime tapulu ev olduğu için bize konteyner vermediler. Tapulu evimde de çocuklarım kalıyor. Bizim burada bakmak zorunda olduğumuz hayvanlarımız var. Yaşam bizim için çok zor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. 
KONTEYNER VERİLMEMESİNE TEPKİ FÖSTERDİ
Depremde evi zarar gören belediye işçisi Mehmet Yılmaz (52) ise kendilerine konteyner verilmemesine tepki göstererek, "Sigortalı bir işte çalıştığım gerekçesiyle bana konteyner verilmedi. Asgari ücretle çalışıyorum. 10 yaşında bir çocuğum var. 3 parmağım sakat. Çadırda yaşamak çok zor. Temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Biz de konteyner istiyoruz"  dedi.

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