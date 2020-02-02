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Depremzedeler için pazarda su satıp Kızılay’a bağışladılar
GENEL 02.02.2020, 15:56
ADANA’da İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler, televizyonda depremzedeleri gördükten sonra pazarda su satarak biriktirdikleri parayı, Türk Kızılayı Adana Şubesi’ne getirip bağışta bulundu.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonda izlediği görüntülerden etkilenen İsmail ve ağabeyi Muhamed Çellikel, pazarda su satarak para biriktirdi. Türk Kızılayı Adana Şubesi'ni ziyaret eden iki kardeş, kazandıkları parayı depremzedeler için bağışladı. Tük Kızılayı Adana Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarışa girdiklerini söyledi. Saygılı, "Milletimizin gönül zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duyguları her türlü takdirin üzerindedir. Bu küçük kardeşlerimizi de anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum. Duyarlı ailelerimizin nice çocukları böyle yardımlarda bulundu. Bunlar bizi hem sevindiriyor, hem duygulandırıyor. Hem çocuklarımızı, hem de onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum" dedi.
İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler ise, televizyondaki görüntülerin kendilerini çok etkilediğini, okulların tatil olmasını da fırsat bilip kendi emekleriyle biriktirdikleri parayı bağışladıklarını söyledi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonda izlediği görüntülerden etkilenen İsmail ve ağabeyi Muhamed Çellikel, pazarda su satarak para biriktirdi. Türk Kızılayı Adana Şubesi'ni ziyaret eden iki kardeş, kazandıkları parayı depremzedeler için bağışladı. Tük Kızılayı Adana Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarışa girdiklerini söyledi. Saygılı, "Milletimizin gönül zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duyguları her türlü takdirin üzerindedir. Bu küçük kardeşlerimizi de anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum. Duyarlı ailelerimizin nice çocukları böyle yardımlarda bulundu. Bunlar bizi hem sevindiriyor, hem duygulandırıyor. Hem çocuklarımızı, hem de onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum" dedi.
İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler ise, televizyondaki görüntülerin kendilerini çok etkilediğini, okulların tatil olmasını da fırsat bilip kendi emekleriyle biriktirdikleri parayı bağışladıklarını söyledi.
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