Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki deprem hareketleri aralıklarla devam ederken, konteyner kentlerde kalan depremzedeler ibadetlerine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camilerde devam ediyor. Cuma namazı da çadırda kılındı.

Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'tan bu yana devam eden deprem fırtınası nedeniyle konteyner kentlerde kalan depremzedeler, ibadetlerini çadırlar camilerde devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Yukarıköy Köyü'nde depremzedeler, cuma namazını Ayvacık Müftülüğü'nce görevlendirilen imam Osman Yüce ile birlikte AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camide kıldı.

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