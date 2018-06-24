Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

Depremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesi Yukarıköy Köyü'nde yaşayan yörük kadınları, renkli kıyafetleri ile sandık başına gitti. Çanakkale'de 6 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük...

Depremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesi Yukarıköy Köyü'nde yaşayan yörük kadınları, renkli kıyafetleri ile sandık başına gitti.
Çanakkale'de 6 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı alan Ayvıcık ilçesine bağlı Yukarıköy Köyü'nde çok sayıda ev yıkılarak oturulmaz hale geldi. Depremin ardından kurulan konteynır kentte yaşamını sürdüren Yukarıköy sakinleri, seçimde ilginç kıyafetleri ile dikkaki çekti. Yukarıköy'de konteyner okuldaki 2 sandıkta toplam 521 oy kullandı. Renkli kıyafetleriyle sandık başına gelerek oy kullanan yörük kadınları, seçimin en renkli seçmenleri oldu. 

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325